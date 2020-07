Belen Rodriguez fa un video facendo il verso a Stefano De Martino, intanto a Capri dopo la Rodriguez arrivano Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate calda di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nel pieno.

Dopo che a Stefano De Martino è stato attribuita una storia clandestina con una conduttrice Mediaset più grande di lui che poi si è saputo essere Alessia Marcuzzi, secondo il gossip causa della fine del matrimonio con Belen, i diretti interessati hanno categoricamente smentito questa notizia che è stata lanciata come una bomba da Dagospia.

La smentita di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino si è precipitato a fare un video che ha caricato su Instagram durante il quale ha spiegato di aver sentito telefonicamente sia Alessia Marcuzzi che il marito Paolo Calabresi e che hanno riso parecchio della notizia anche se ha dato loro molto fastidio anche perché ci sono bambini di mezzo. Alessia Marcuzzi ha smentito postando una foto del libro di Woody Allen dal titolo molto eloquente “A proposito di niente” mentre Belen Rodriguez è rimasta nel più assoluto silenzio.

Ma dopo che Stefano De Martino nel video ha detto ai suoi fans che la storia con la Marcuzzi non è assolutamente vera ha anche aggiunto che non appena si fosse innamorato lo avrebbe detto lui stesso ai suoi follower che, per il momento, avrebbero fatto meglio a godersi l’estate.

La reazione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez probabilmente non ha apprezzato per nulla il video che ha fatto il marito e ha deciso di fare lei un video e di pubblicarlo sulla sua pagina Instagram facendogli il verso.

Nel video lei dice così: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”.

Che il video di Stefano De Martino non sia piaciuto a Belen questo è chiaro resta da capire il perché non le sia piaciuto.

Intanto Belen Rodriguez è a Capri e sta trascorrendo questi giorni in compagnia di Gianmaria Antinolfi, un imprenditore napoletano a cui ha anche dato baci molto appassionati come testimoniano le copertine dei giornali.

Ma a Capri è anche arrivato Stefano De Martino in compagnia di Mariana Rodriguez.

I due sono arrivati in barca e si stanno godendo l’isola.

E’ delle ultime ore la notizia che a Positano si trova anche Alessia Marcuzzi che , però, ha già prenotato la sua vacanza a Capri in compagna del marito paolo Calabresi.

Chissà se i tre si incontreranno e si chiariranno o, al contrario si ignoreranno.