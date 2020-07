Giancarlo Magalli e Adriana Volpe la guerra continua, lei fa una battuta in televisione e lui sui social “Stai zitta”

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sono, ancora, ai ferri corti.

Anche se la lontananza avrebbe dovuto calmare gli animi, nel loro caso non sta funzionando così e, anche se sono passati anni, a distanza continuano, imperterriti a lanciarsi frecciate e a trattarsi male.

Durante la conduzione de “I fatti vostri” i rapporti erano così tesi e poco cordiali che, alla fine, sono finiti in un’aula di giustizia. Infatti, Adriana Volpe, per quanto abbia sopportato in termini di battute e allusioni, di fronte alla più offensiva e cioè che se era in televisione bisognava chiedersi il perché, alludendo a chissà quali motivazioni poco chiare, ha deciso di affrontarlo in un’aula di Tribunale.

Il siparietto con Alessio Viola

Adriana Volpe da diversi anni ha perso la conduzione de I fatti vostri accanto a Giancarlo Magalli e ora, dopo aver partecipato al Grande fratello vip è al timone, insieme ad Alessio Viola di una trasmissione che va in onda nella fascia mattutina e che si chiama Ogni mattina.

Qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Alessio Viola i due conduttori ha messo in scena un siparietto lanciando così una frecciatina proprio a Giancarlo Magalli.

Infatti, Adriana Volpe ha fatto gli auguri al collega mentre era in onda dicendo quanti anni compiva e Alessio Viola ha finto di rimproverarla per aver rivelato l’età.

Questo fu proprio un dei motivi di grande tensione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli quando lei, in diretta, rivelò gli anni di Giancarlo Magalli e lui si arrabbiò tantissimo e la etichettò “Strega rompipa…”.

Adriana Volpe e Alessio Viola si sono detti così: “Oggi è una giornata particolare è il compleanno di Alessio: auguri! Tu festeggi 45 anni, che bello!” e lui di rimando facendo la parte che fece di Magalli: “Ma che hai detto il numero?” e lei: “Non potevo?”, e lui: “Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata!”.

La reazione d Giancarlo Magalli

A seguito di questo rifermento a quando Magalli se la prese quando Adriana Volpe rivelò la sua età, Magalli non se l’è tenuta e, approfittando di quanto siano bassi gli ascolti che stanno facendo Adriana Volpe e Alessio Viola con la loro trasmissione, lo 0,9 % , sui social ha messo un emoticon della faccina che invita a stare zitta e poi ha scritto: 0,9 %, come a dire: con questi ascolti così bassi almeno stai zitta e poi: “Chi deve capire capisce”.