Al Bano, la figlia Jasmine non vuole il suo cognome e lui “quella è una che …

0 SHARES Condividi Tweet

Albano ha avuto quattro figli da Romina Power, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior e poi due da Loredana Lecciso, Jasmine e Bido.

Per lui i figli sono uguali e non fa alcune differenza tra quelli di primo e quelli di secondo letto ma prova per tutti un amore smisurato come lui stesso ha dichiarato.

Se i figli avuti da Romina Power hanno già intrapreso la loro strada, quelli avuti da Loredana sono ancora abbastanza piccoli e vivono sotto il tetto di famiglia.

Da un po’ di tempo pare che Jasmine, bellissima come la mamma abbia deciso che da grande vuole fare la cantante.

Jasmine ha inciso la sua prima canzone

Jasmine che sui social ha già un seguito molto importate, pare abbia deciso che da grande vuole fare la cantante e che sia anche molto brava.

Il suo primo brano dal titolo “Ego” che lei dice di averlo deciso insieme al padre, Albano e alla madre, Loredana sta riscuotendo un successo incredibile e che pare che piaccia tantissimo. In poco tempo il brano caricato su youtube ha fatto il boom di visualizzazioni, 130.000 e lei, la crescita esponenziale, l’ha seguita insieme ai suoi follower in diretta.

Il rapporto che ha con i suoi follower è molto bello, li coinvolge in tutto e loro ricambiano con tantissimo affetto.

Jasmine rinuncia al suo cognome

Jasmine, per il suo primo brano da cantante, ha preso una decisione molto importante: ha rinunciato al suo cognome e ha spiegato che anche il padre, Albano è stato d’accordo.

AlBano si è detto molto orgoglioso della figlia e di come sta muovendo i suoi primi passi e ha dichiarato così: “Quella è una che sa già tutto, sono io che devo chiedere consigli a lei ”.

Jasmine ha spiegato che la decisione presa di rinunciare al cognome del padre è scaturita dalla voglia di farcela da sola, senza aiuti anche indiretti del padre. Il suo è un messaggio chiaro: voglio farcela perché sono brava non perché sono la figlia di Albano.

Questa scelta è certamente da apprezzare perché il confronto tra i due sarà inevitabile anche se i generi e gli stili sono completamente diversi.

Jasmine ha messo a tacere tutte le voci che volevano che Albano fosse rimasto male della scelta di rinunciare al cognome e ha detto: “Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi. Anche papà mi aveva consigliato di non puntare sul cognome”