Albano e Loredana Lecciso, Gianni Morandi va a Cellino San Marco e trascorre qualche giorno a casa loro poi posta una foto e scrive “non c’è …

Gianni Morandi sempre accompagnato dalla moglie, Anna sta girando il sud d’Italia per le sue vacanze estive e, come è da sua abitudine, scatta tantissime foto e poi le posta sulle sue pagine.

Immagini bellissime di una vacanza all’insegna della serenità insieme all’inseparabile moglie.

La foto del quartetto

Gianni Morandi, dopo essere stato a Matera a visitare la città dei sassi, ad Alberobello alla scoperta dei trulli, si è spostato a Cellino San Marco ed è andato a trovare Albano nella sua tenuta.

Lì, insieme ad Albano c’era Loredana Lecciso e i quattro hanno fatto una foto che poi Loredana ha postato sui social riscuotendo tantissimi like.

Gianni Morandi con la moglie Anna ha visitato la Tenuta Carrisi e ne è rimasto entusiasta.

Gianni Morandi ha pubblicato le foto che lo ritraevano insieme alla moglie, ad Albano e a Loredana Lecciso e ha aggiunto come didascalia “Non c’è Puglia senza Al Bano”.

I suoi follower hanno apprezzato tantissimo la foto di gruppo e si sono detti felicissimi del tipo di vacanza che ha scelto il loro beniamino.

Gianni Morandi ha aggiunto la seguente didascalia: “Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità”.

I fans si sono scatenati

Tutti i fans di Gianni Morandi hanno riempito la sua pagina di like e, per quanto siano abituati a seguire passo passo la vita di Morandi, quando le foto sono così piacevoli, rimangono sempre sorpresi.

Infatti, i commenti sono stati: “Stupendi”, o, anche “Due coppie meravigliose”.

Albano e Gianni Morandi sono molto amici e la decisone di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ne è la prova diretta.

Albano, evidentemente è a casa con Loredana Lecciso e, anche se a volte i follower sono un po’ confusi su chi sia l’attuale compagna, lui ha precisato così: “Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.