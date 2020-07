Elisa Isoardi, parla ancora di Matteo Salvini: “Credo sia naturale che una donna …

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi non sarà più al timone di “La prova del cuoco” perché è la stessa trasmissione che non verrà più trasmessa.

Dopo mesi di tira e molla in cui le voci si rincorrevano e la tensione sul volto della conduttrice era evidente, ora la notizia è ufficile.

Pare che questa trasmissione non abbia più nulla da dire e che al pubblico non piaccia più come agli inizi quando è stata seguitissima e amatissima.

Elisa Isoardi, sulle prime non l’ha presa benissimo perché a questa trasmissione teneva tanto.

Elisa Isoardi e “La prova del cuoco”

Ricordiamo che è arrivata alla sua conduzione per sostituire Antonella Clerici che era in maternità e poi ci è rimasta nonostante Antonella fosse pronta a tornare. Si sono così sprecati fiumi di inchiostro sulla vicenda e tantissima è stata la gente che voleva Antonella al suo posto. La stessa Clerici non ha mai nascosto di aver sofferto tantissimo per non potersi riprendere la sua trasmissione che aveva portato ad essere perfetta per la sua persona, l’aveva modellata sulla propria personalità.

Quando poi, dopo la conduzione trionfale di Sanremo ad Antonella le è stato chiesto a quale trasmissione ambisse, lei senza pensarci su due volte, rinunciando a qualunque trasmissione in prima serata, ambizione di tutti i presentatori, ha detto semplicemente che voleva tornare a casa, Alla prova del cuoco e così è stato.

Fino a quando dopo diversi anni, e dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi non è stata lei stessa a dire che non aveva più voglia di dare priorità al lavoro ma voleva dedicare più tempo alla famiglia

Ha così lasciato la conduzione de La prova del cuoco e si è ritirata ad una dimensione più familiare.

A quel punto è sembrato naturale affidare, ancora una volta, la conduzione de La prova del cuoco a Elisa Isoardi che è stata felicissima di tornare. Fino a quando per il prossimo autunno si è deciso che La prova del cuoco non si farà più.

Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha parlato di questo cambiamento nella sua vita ma anche, ancora una volta, di Matteo Salvini e della loro storia d’amore.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

A proposito della Prova del cuoco ha detto: «La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto». E poi, ancora: «Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta».

Elisa Isoardi condurrà «Ckeck up» e poi andrà come concorrente a «Ballando con le stelle» e dice: «Sarà una bella sfida perché sono un po’ rigidina, anzi un vero manico di scopa».

Poi parla della sua vita sentimentale e racconta: «Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto».

Della sua ultima storia d’amore con Alessandro Di Paolo dice: «I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico».

Invece di Matteo Salvini: «Credo sia naturale che una donna badi anche all’abbigliamento del proprio compagno… Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro».