Alessia Marcuzzi e il marito, video e foto li ritraggono sereni, ma Dagospia all’attacco “sono sereni? come no…

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, una bomba che esplosa in questa estate che nessuno si aspettava, a detta dei diretti interessati, nemmeno loro. E se De Martino e Marcuzzi appaiono stupiti e increduli da questo gossip, dichiarano di essere amici anche dei rispettivi coniugi, e postano smentite più o meno eloquenti, il gossip va per la sua strada e continua a sostenere ciò che ha detto fin dall’inizio: la relazione clandestina c’è stata e a confermarlo sono state persone moto vicine ai due.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Alessia e Stefano hanno vissuto momenti molto difficili e in loro aiuto sono intervenuti anche i rispettivi coniugi a smentire la relazione.

Belen dopo diversi giorni di silenzio ha postato uno scritto con cui ha smentito la relazione rinnovando la sua stima per Alessia salvo poi un giorno, a sorpresa, postare la foto di un fiore viola , lo stesso, che a detta del gossip sarebbe la prima prova della relazione tra la Marcuzzi e De Martino. Infatti, in tempi non sospetti, quel fiore era stato pubblicato sulla pagina sia di Alessia che di De Martino negli stessi giorni a prova che i due hanno trascorso del tempo insieme quando nessuno lo sapeva. Quel post di Belen ha spiazzato tutti perché dopo la smentita è apparsa come una conferma.

Ma Belen non ha aggiunto alcuna dichiarazione e tutti si sono chiesti cosa mai abbia voluto dire.

Il gossip non ci crede ai video di Alessia felice con il marito

Alessia Marcuzzi in questi ultimi giorni sta postando diverse foto e video che la riprendono insieme al marito. I due sembrano sereni ed affiatati. Hanno girato un video in barca che li riprende complici e sorridenti e poi a cena a casa di Mara Venier . Il gossip, però, non si placa ed è convinto che tutto sia fatto ad arte solo per provare a mettere a tacere le voci. Ma è intervenuto anche Dagospia che ha voluto ribadire la sua posizione e ha scritto così: “Quando si dice le coincidenze, Alessia Marcuzzi e quel poverocristo del marito Paolo Calabresi vengono “sorpresi” sorridenti dai paparazzi di Chi in basso in Costiera Amalfitana. Guarda caso proprio mentre, dopo il Dago-Scoop sul triangolo delle corna con Belen e De Martino, tutti parlano della loro crisi e appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai. Come no…