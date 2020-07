Vita in diretta estate, Andrea Delogu non la pensa come Marcello Masi e lui la riprende: «Non ridere, sono cose serie…»

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da un po’ che sta andando in onda la edizione estiva di Vita in diretta.

Dopo il polverone alzato da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, sono arrivati due nuovi conduttori, Andrea Delogu e Marcello Masi e il pubblico cerca, in ogni momento di capire se tra i due ci sia o meno affinità.

Questo perché se all’inizio di Vita in diretta voci di corridoio raccontavano di tensioni tra i due conduttori, Alberto Matano e Lorella Cuccarini, in onda in due sembravano sereni e ben assortiti e, qualche volta, hanno anche scherzato sulle tensioni inventate o ingigantite dai giornali sostenendo che tra di loro le cose andassero benissimo salvo poi la bomba esplosa pochi minuti prima che andasse in onda l’ultima puntata con la lettera scritta da Lorella alla redazione de Vita in diretta e l’attacco duro e frontale ad Alberto Matano.

Come si è conclusa Vita in diretta

Nessuno si aspettava un finale così scoppiettante de Vita in diretta ma, evidentemente Lorella Cuccarini ne ha accumulate così tante durate l’inverno che ha voluto rendere pubblica la sua insoddisfazione e le sue rimostranze.

Quell’ultimo giorno di diretta il gelo tra i due conduttori era evidentissimo e, se alla fine della puntata, Alberto Matano ha ringraziato fra tutti anche Lorella Cuccarini, lei non ci ha pensato proprio né a ringrazialo né a rivolgergli l’ultimo saluto.

E ‘ finita così quella edizione de Vita in diretta e il prossimo autunno, fonti certe, danno alla conduzione Alberto Matano da solo e Lorella Cuccarini, forse al timone de Lo Zecchino d’oro e poi, per l’ultima puntata al fianco di Carlo Conti. Questo è ciò che si vocifera ma poi i palinsesti saranno resi pubblici e si saprà se Lorella Cuccarini è fuori dalla Rai o meno.

A sua difesa è intervenuto anche Pierluigi Diaco che ha avuto poi uno scontro nei corridoi Rai con Alberto Matano poi smentito da Diaco e riportato ad un semplice e civilissimo scambio di battute. Alberto Matano in tutto questo tempo è rimasto in silenzio, non è apparso più sui social dove è sempre stato attivissimo salvo poi postare qualche giorno fa una foto che lo riprende su una barca con il vento sul viso e con un post che inneggia alla libertà.

Sotto quel post tanti anche famosi hanno messo il like e tra questi Eleonora Daniele.

Andrea Delogue e Marcello Masi, “lite” in diretta con risata finale

Ieri durante la puntata di Vita in diretta estate i due conduttori hanno battibeccato.

Infatti, si parlava dei reali inglesi e dei sondaggi che vedono Kate Middleton come la persona della famiglia reale più amata.

Marcello Masi ha detto: «È ingiustificabile, Elisabetta regna da 68 anni e ha affrontato mille difficoltà».

Andrea Delogu, invece, ha detto che a suo parere Carlo non riuscirà mai a sedersi sul trono e si è messa a ridere e, allora Masi, per tutta risposta e ha detto: «Non ridere, sono cose serie…».

E poi ha aggiunto: «Adesso diranno che stiamo litigando ed è vero. Una coppia perfetta rovinata dai reali» e tutto lo studio è scoppiato in una fragorosa risata.