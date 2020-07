A “Io e Te” l’ospite Anna Pettinelli mette in imbarazzo Katia Ricciarelli e allora Diaco …

0 SHARES Condividi Tweet

Sembra che alla trasmissione del pomeriggio che va in onda sulla Rai “Io e te” condotta da Pierluigi Diaco , ogni giorno ne accade una nuova.

Fio ad ora abbiamo registrato e riportato di situazioni poco piacevoli a cui ci stava abituando il padrone di casa, Pierluigi Diaco di situazioni poco piacevoli nei confronti degli ospiti in studio.

Infatti, Diaco che per questo è stato molto criticato e attaccato non ha sempre trattato con “i guanti gialli “ i suoi ospiti, anzi, al contrario spesso li ha “maltrattati” verbalmente salvo poi ritrovarsi il mondo del web contro.

Diaco e il suo modo di trattare gli ospiti

Quando dopo alcuni episodi che non sono piaciuto al pubblico in cui Pierluigi Diaco ha dato delle risposte non proprie gentilissime ai suoi ospiti, il web gli si è rivoltato contro lui ha provato a spiegare la sua posizione dicendo di amare così tanto il suo lavoro da essere troppo sotto stress e giustificandosi dicendo che, comunque, anche lui è un essere umano e che può cedere a momenti di grande tensione o stanchezza che dipendono dalla volontà di fare al meglio il suo lavoro. Ma il mondo del web, comunque, non gli ha perdonato certi eccessi.

Anna Pettinelli mette in imbarazzo Katia Ricciarelli

Quello che è accaduto ieri, invece, non centra nulla con Diaco, e i suoi modi poco pazienti, anzi possiamo dire che questa vota è stato proprio Pierluigi Diaco a togliere dall’imbarazzo l’ospite che ha commesso una gaffe.

Ieri Katia Ricciarelli, come al solito stava occupandosi della sua rubrica all’interno della quale risponde alle telespettatrici che le pongono le domande e le chiedono consigli più disparati.

Ieri una telespettatrice ha detto alla Ricciarelli che non vuole avere dei figli nonostante il compagno le faccia questa richiesta sempre più insistentemente.

Allora è intervenuta Anna Pettinelli che era ospite in studio e ha detto: “Ma si può vivere una vita senza figli?”

La Pettinelli non si è resa conto di avere fatto una gaffe in quel momento perchè la Ricciarelli non ha figli, infatti quest’ultima ha detto: “Io vivo senza figli. Io sono stata costretta, poi non sono venuti. Ma voglio dire che si può vivere anche senza figli”.

Allora è prontamente intervenuto Pierluigi Diaco che ha detto: “Una donna è completa per le scelte che fa, al di là del fatto che diventi madre oppure no.”