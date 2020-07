Alena Seredova posta una foto in famiglia ma l’attacco è spietato, lei risponde “non riesco neanche a offendermi …

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova è di nuovo mamma da due mesi.

Dopo aver avuto due bambini, entrambi maschietti dal marito Gigi Buffon, ora, accanto al suo nuovo amore Alessandro Nasi ha ritrovato la gioia di una nuova maternità: è nata una bambina e lei è al settimo cielo.

Alena Seredova poco prima della nascita della sua terza bambina era stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo da e aveva raccontato quanto fosse stato per lei duro accettare la fine del matrimonio con Gigi Buffon, quanto lei lo amasse e come per lei era stato un fulmine a ciel sereno quella rottura anche se lui raccontava che le cose già da un po’ di tempo non andassero più bene.

Alena Seredova e il suo nuovo amore

Poi piano piano era tornata ad una vita serena dopo giornate passate a piangere e a non rassegnarsi della fine del suo matrimonio e quando era riuscita a conquistare un po’ di serenità, nella sua vita era entrato Alessandro Nasi in punta di piedi che era riuscito a rispettare il suo dolore, a vederla piangere pe un altro uomo fino a quando Alena Seredova non ha capito di amarlo. Da lì ad aspettare un altro bambino il passo è stato semplice.

Alena ora è una donna serena, mamma di tre bambini che è riuscita a rifarsi una vita e a non soffrire più per quel matrimonio in cui credeva tanto , in cui aveva investito tanto e che pensava sarebbe durato per tutta la vita.

Alena posta una foto e viene attaccata

Forse perché Alena ha raccontato quanto abbia sofferto per la fine del suo matrimonio, forse perché la gente si diverte a infierire sulla infelicità degli altri ma quando recentemente la Seredova ha raccontato che anche Gigi Buffon le ha fatto gli auguri per la nascita della sua bambina, gli haters hanno avuto da ridire.

E anche quando qualche giorno fa ha postato una foto insieme alla sua bambina e al suo nuovo compagno un hater l’ha attaccata molto violentemente e ha detto: “Io ti vedo triste, hai gli occhi spenti. Scusami ma mi sembri invecchiata nel cuore, sembra che non ti importa più del tuo aspetto fisico, sei molto cambiata”.

Lei che sarà anche abituata a questi attacchi gratuiti e cattivi senza scomporsi ha risposto: “Giuro che mi fa ridere un messaggio così, non riesco neanche a offendermi”.