Belen e Stefano, interviene Alba Parietti “Belen sta soffrendo e Stefano …

Alba Parietti si è lasciata coinvolgere dalla storia che sta vivendo Belen che, tradita dal marito Stefano De Martino, sta provando a ritornare alla normalità, dopo la seconda rottura del suo matrimonio.

Negli occhi di Belen, Alba Parietti dice di vedere tanta tristezza che le fa quasi tenerezza.

Alba Parietti è riuscita ad immedesimarsi nel momento, certamente, difficile che sta vivendo Belen Rodriguez sia come donna, dunque, per solidarietà femminile sia perché dice di esserci passata anche lei in prima persona.

Alba Parietti si sente molto vicina a Belen

Alba Parietti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Chi” in occasione della quale ha parlato a lungo di ciò che sta vivendo Belen, di come si possa sentire e di quello che le ricorda questa storia che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti perché anche la Parietti ha passato qualcosa di simile a causa di un suo grande amore.

Alba ha detto così: “Il problema è che stare con la più bella del reame crea anche motivi di imbarazzo e di rivalsa … Belen mi fa tanta tenerezza, mi ricorda la mia epoca con Lambert”.

Le dichiarazioni di Alba Parietti su Belen Rodriguez

Alba ha detto, a cuore aperto, così: Belen Rodriguez è “una donna angosciata che non è felice”.

E poi ha anche aggiunto: “Leggo nei suoi occhi la paura e l’angoscia dell’abbandono … Penso che Belen, come me, sia anche una donna ingombrante: è una leader che è abituata a gestire e comandare in famiglia, è un’ottima mamma, molto generosa”.

Alba Parietti non ha rilasciato solo queste dichiarazioni su Belen Rodriguez ma ha anche parlato della sua vita sentimentale quando è stata ospite di Ogni Mattina, il nuovo programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola che sta avendo diverse difficoltà a decollare.

Alba ha detto di non essere innamorata in questo momento e che i due uomini più importanti della sua vita sono il padre, che ora non c’è più, e il figlio che ha avuto da Franco Oppini.

Alba Parietti ha detto di non temere il tempo che avanza ma di avere voglia di sentirsi sempre attiva.

Quando le hanno chiesto chi ammira come donna dello spettacolo lei ha detto Sharon Stone e ha ricordato che anche lei è stata attrice recitando in 7 film come protagonista e lavorando anche molto in teatro.

Aba Parietti ha anche parlato di Stefano De Martino consigliandoli di ricollegare il cervello al cuore perché, evidentemente, se si sta comportando così, al momento non lo sta facendo.