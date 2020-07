Albano e Romina Power fuori di sè dopo un programma sulla figlia Ylenia, Romina Power dice “non sono ancora morta quindi …

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tristissima della famiglia Carrisi, nonostante siano passati tantissimi anni dal giorno in cui di Ylenia, la primogenita di Albano e Romina Power non si è saputo più nulla salvo poi sapere da qualcuno che si è autodefinito testimone oculare di quanto accaduto che la ragazza, sotto l’effetto di droghe si sarebbe buttata in acqua per non riemergere più, ancora oggi si continua a parlare e si fanno illazioni e congetture che, probabilmente, dalla realtà dei fatti sono distanti anni luce.

Se papà Albano ha la convinzione che la figlia sia morta, forse perché questo pensiero gli dà più pace piuttosto a quello che non gli fa immaginare dove possa essere e in che condizioni, mamma Romina Power è convinta, al contrario, che la figlia sia a ancora viva e che stia bene da qualche parte del mondo.

E, che prima o poi la ritroverà.

Il programma spagnolo che si è occupato della scomparsa di Ylenia

Qualche giorno fa è andato in onda nella tv spagnola un programma televisivo che si è occupato proprio della scomparsa , ancora oggi misteriosa, di Ylenia Carrisi.

Il programma, Lazos de Sangre ha snocciolato diverse ipotesi ma Romina Power è andata su tutte le furie per quello che è stato detto.

Romina Power , dopo aver visto il programma, ha detto: “Ho visto la trasmissione Lazos de Sangre e sono sgomenta; quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati errati. Nessuno mi ha contattato per conoscere la mia verità e la speculazione sul tema di mia figlia in tv questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte”.

E poi, ha aggiunto: “Non sono ancora morta. Avrebbero potuto incontrarmi per intervistare anche me. Quando terminerà questo martirio? Da ora, si occuperanno della questione i miei legali”.

Romina Power ha fatto sapere che nel programma ci sono “ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi sulla scomparsa di mia figlia Ylenia” .

La parola poi è passata agli avvocati di Romina Power che hanno dichiarato che “a seguito dell’accaduto e a tutela della famiglia Power-Carrisi informiamo che sono state intraprese le opportune iniziative legali nei confronti della trasmissione e del suo presentatore”.

La reazione di Albano alla trasmissione spagnola

Al Bano, rispetto a questa vicenda, non ha una posizione diversa da quella di Romina Power e ha detto: “In Spagna hanno fatto una speculazione squallida tornando sull’argomento e parlando di dettagli che ben conosco. E danno spago a questa gentaglia. Tutto perché sono a caccia dell’audience, in nome del quale si ammazza la gente. Fanno i soldi, fanno soffrire, ma prendono in giro tante persone che sono ancora in attesa di speranze che purtroppo non ci sono”.