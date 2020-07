Ezio Greggio, la fidanzata ha 27 anni, interviene il padre di lei e rivela ciò che pensa

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio è un volto amatissimo. Sulla scena da tantissimi anni è alla conduzione, ad intermittenza, di “Striscia la notizia” il tg satirico di Canale 5 ed è molto simpatico a tutto il popolo italiano.

Ezio Greggio ha 66 anni e si è innamorato di una ragazza di 27,

Romina Pierdomenico.

I due sono insieme da due anni e sono sempre innamoratissimi e inseparabili.

Ezio Greggio ha deciso di rendere pubblica la sua storia d’amore, per lui davvero tanto importante, a Natale 2018 e da allora i due formano coppia fissa anche in pubblico.

Ezio Greggio, proprio a Natale 2018 ha conosciuto la famiglia di Romina , infatti in occasione del Natale è andato a Vicoli dove abita appunto la famiglia della fidanzata.

Vicoli, che si trova in provincia di Pescara, ha solo 400 abitanti e il papà di Romina è stato qui vicesindaco.

Il papà di Romina parla di Ezio Greggio

Il papà di Romina ha incontrato e conosciuto Ezio Greggio e ha detto che l’impressione che aveva guardandolo dalla tv l’ha avuta anche conoscendolo dal vivo.

Il papà di Romina, Gabriele, ha raccontato cosa ha provato quando ha conosciuto Ezio Greggio e ha detto che si è molto emozionato e di aver avuto conferma che si tratta di una persona davvero molto semplice e alla mano che non si è formalizzato in occasione del loro primo incontro e si è comportato, fin da subito, come uno di famiglia.

Infatti, ha raccontato che quando è arrivato a Vicoli si è fermato con piacere con tutti quelli che gli chiedevano un autografo o solo di stringergli la mano, perché lì che vivono sono solo circa 400 abitanti si era sparsa la voce che stava arrivando Ezio Greggio e tutti volevano conoscerlo.

Greggio e Romina, una coppia molto solida

Ezio Greggio, in occasione di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi ha detto che per lui stare con Romina è tornare a essere molto giovane. E per lui è bellissimo.

Tra Ezio Greggio e Romina ci sono 38 anni di differenza ma entrambi dicono di non avvertirne il peso e Greggio dice che con Romina è sempre allegro.

E questa è la cosa che più gli piace.

Al momento formano una coppia stabile e felice e chissà se nel prossimo futuro si sposeranno e se vorranno dei bambini.

Lei, giovanissima, certamente coltiva questo sogno da realizzare con l’uomo che ama.