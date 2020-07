Bari, abbandonato neonato nella termoculla di una chiesa, il piccolo trasferito subito in ospedale, ora ricoverato in terapia intensiva

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle prime ore di oggi è stato abbandonato un neonato appena nato nella termoculla della chiesa di San Giovanni Battista.

La chiesa di San Giovanni Battista si trova in via Arcidiacono Giovanni a Poggiofranco. La termoculla ha dei sensori che lanciano un allarme nel caso in cui sentono il calore della presenza di un bambino.

Il parroco della chiesa stamattina ha sentito l’allarme e si è precitato fuori, ha visto la presenza del neonato e si è subito attivato per avvisare i soccorsi.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza che ha provveduto a trasferire il piccolo al Policlinico di Bari.

Ora il bimbo è ricoverato al reparto di terapia intensiva.