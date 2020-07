Andrea Roncato: “Ho avuto 500 donne ma con Stefania Orlando ha fatto una cavolata e poi un errore imperdonabile”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Roncato, che è stato attore in 60 film e 480 episodi di fiction, dopo l’uscita del suo ultimo film “Sotto il sole di Riccione” ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera durante la quale si è messo a nudo e ha raccontato la sua bellissima e, a tratti, difficile vita costellata dall’amore di tantissime donne.

Le donne famose di Andrea Roncato

Andrea Roncato non ha mai fatto alcun nome delle donne che per periodi più o meno lunghi gli sono state accanto ma, a volte sono state loro a dire di avere avuto una storia con lui e, allora, in quel caso Roncato ha raccontato qualche dettaglio in più.

Come nel caso di Moana Pozzi che lui definisce: colta, intelligente e racconta così: “Di Moana Pozzi si sa perché fu lei a mettermi nel suo libro. Mi fa onore il fatto che nel suo libro mi abbia dato 7, il secondo voto più alto, perché era donna di un’altra categoria: colta, intelligente. L’ho conosciuta sul set di Pompieri, nell’85, prima che si desse al porno. La lasciai io: ero birichino. Ci mettevo niente a saltare da palo a un altro”.

Un’altra donna famosa con cui Roncato ha avuta una storia d’amore è Elena Sofia Ricci e lui racconta che lei ha troncato perché ha scoperto di essere stata tradita.

E poi Andrea Roncato racconta ancora: “Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no”.

In questo ultimo film, “Sotto il sole di Riccione” Andrea Roncato impersona un bagnino anziano playboy , un ruolo che gli si addice molto.

Andrea Roncato e Stefania Orlando

Andrea Roncato è stato anche sposato con Stefania Orlando e lui racconta: «Ho fatto la cavolata di lasciarmi andare per locali alla sera e di fare di uso di sostanze, però dirlo è stato un errore, perché era durato poco e succedeva oltre vent’anni fa. Credevo di dare un messaggio ai giovani e ancora vedo titoli tipo “Roncato nel tunnel della droga”».

Ma poi Andrea Roncato dice che solo due donne tra tutte sono state per lui davvero importanti, la prima fidanza e la moglie attuale: “ Le mie donne più importanti sono stata la prima e l’ultima. La prima si chiama Maria Laura: 12 anni insieme, gliene ho fatte di tutti i colori, però c’era lei vicina a mio papà quando è morto, e a fare le notti con mia madre in ospedale. Sono cose che restano. L’ultima è mia moglie, Nicole Moscariello, ci siamo sposati nel 2017, ha 21 anni meno di me. Con lei mi sono fermato e lei mi ha fatto maturare del tutto, conoscere la bellezza di stare a casa senza dover uscire tutte le sere per ristoranti e discoteche e capire l’importanza della famiglia”