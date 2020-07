Pierluigi Diaco colpo duro da incassare, cancellato “Io e Te” e lui sui social spiega quali mosse intende compiere

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco ha trascorso questi ultimi mesi a reagire agli attacchi sui social che gli venivano fatti dopo che nella sua trasmissione “Io e te” che va in onda il pomeriggio su Rai 1 non è piaciuto per alcune esternazioni.

Pierluigi Diaco e il suo modo di fare

Pierluigi Diaco è un ottimo padrone di casa che sa stare in video molto bene e che piace tanto ma, nello stesso tempo, è così vero e diretto che se ha qualcosa da dire la dice a prescindere da chi sia il suo destinatario e che l’Italia lo stia guardando e sentendo perché in quel momento è in onda.

Se questo, da una parte, è un pregio perché la gente lo può conoscere come in realtà è senza artefici e sovrastrutture, è anche un limite perché i difetti caratteriali sono poco accettati nonostante tutti li abbiamo.

Pierluigi Diaco, dopo i primi attacchi via social, ha subito risposto dicendo che, se a volte è un po’ duro e poco paziente, questo dipende dalla circostanza che ama molto il suo lavoro e questo gli causa uno stress notevole che lui scarica, a volte, anche con modi poco garbati.

Ma il mondo del web lo ha attaccato duramente anche per questa giustificazione che lui ha dato in diretta quando aveva ospite Flavio Insinna, un altro conduttore che è stato duramente attaccato quando “Striscia la notizia” ha mandato in onda dei fuori onda che lo vedevano trattare malissimo dei concorrenti.

Io e te cancellato dal palinsesto

Da qualche giorno sono stati resi noti i palinsesti della Rai e numerosi sono stati i conduttori delusi perché tagliati fuori.

Tra questi c’è anche lui, Diaco che non ci ha pensato un attimo ad esternare il suo pensiero su Twitter: “In mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021“.

Questo messaggio, che apparentemente è molto sereno e propositivo, maschera certamente l’amarezza dell’esclusione e, forse, anche l’incredulità.

Infatti, “Io e te” è un programma che va molto bene e la decisione di eliminarlo dai palinsesti per il prossimo autunno è decisamente inaspettata e poco decifrabile.

Pierluigi Diaco riuscirà a trovare un altro spazio perché, al di là del mendo del web che in tante occasioni lo ha attaccato, i risultati della trasmissione, che è ancora in onda e lo sarà fino al 4 settembre, sono ottimi e questo fa pensare che c’è un mondo del web e poi c’è il mondo televisivo a cui Diaco piace.