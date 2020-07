Al Bano cosa sta succedendo con il figlio, Yari rinuncia al cognome e lo esclude dalla foto di famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina Power hanno costruito una famiglia bellissima che era portata ad esempio in tutta Italia e anche nel mondo: sembrava la famiglia perfetta: belli, in tanti e sempre sorridenti. Ma, si sa, nessuno è sempre felice o sempre triste e la vita, quando meno te lo aspetti, ti riserva delle sorprese, a volte belle ma a volte, ahime, brutte.

La famiglia Carrisi Power

La famiglia di Albano e Romina Power a lungo è stata anche invidiata ma poi, ad un certo punto, quello che sembrava essere un modello di perfezione e felicità, si è sgretolato ed è finito nel modo peggiore: con la scomparsa della primogenita Ylenia. Tante cose sono state dette sulla bellissima Ylenia e anche recentemente, quando un canale spagnolo ha realizzato un programma su di lei, mamma Romina ha rilasciato un comunicato stampa preannunciando azioni legali contro il programma e i suoi contenuti perché descritti i rapporti pessimi tra madre e figlia e si attribuiva proprio a questo la fuga di Ylenia dalla casa di Cellino e poi la sua scomparsa.

Romina Power non ha accettato questa versione della verità, perché sostiene che verità non è, e si sta organizzando con i suoi avvocati per rispondere a questa cattiva informazione e ai danni che ne derivano.

Albano e Yari

I rapporti tra Albano e il figlio Yari sono stati descritti sempre come ottimi ma, da qualche tempo, sta emergendo qualcosa di anomalo che, però, forse è solo male interpretato. Vediamo cosa sta accadendo.

Yari sappiamo aver rinunciato al cognome del padre e pare abbia scelto quello della mamma ma , forse questa è solo una scelta artistica al di là di quello che si è sempre saputo che mamma e figlio siano legatissimi.

Ma quello che è sembrato molto strano al popolo del web e che è saltato subito agli occhi è che Yari ha postato una foto in cui sono ritratte la mamma Romina, la zia Taryn e la sorella Romina jr e, a corredo della foto ha scritto: “My Beautiful fam”.

Nella foto non c’è papà Albano e non c’è Cristel.

In tanti si sono chiesti: “se ha parlato di famiglia, perché non ci sono tutti i componenti? Chi è stato escluso dalla foto è stato escluso anche dalla sua vita? O è solo un caso?

Potrebbe essere semplicemente un omaggio alla zia scomparsa da poco ma resta incomprensibile che parli della sua famiglia e che non ci siano tutti o, almeno, ci si sarebbe aspettato un riferimento a chi manca.

Si è sempre saputo che tra Yari e papà Albano ci fossero buoni rapporti ma la notizia che ha rinunciato al cognome e poi l’esclusione dalla foto qualche dubbio lo fa venire.