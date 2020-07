Maria De Filippi dentro, Milly Carlucci fuori, un’altra bomba sulla Rai, la reazione della Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

E’ tempo di palinsesti e, se qualche giorno prima che fossero resi pubblici, in tanti tremavano, appena ufficializzati altrettanti sono rimasti fortemente delusi.

Per il prossimo autunno, la Rai ha riservato delle sorprese davvero inaspettate e anche nomi importanti sono stati tagliati fuori con grossi dispiaceri e, a volte, anche con tanto risentimento e polemiche.

La Rai ha tenuto fuori nomi, inaspettatamente, importanti

E’ di qualche giorno fa la grossa polemica tra Salvo Sottile e Franco Di Mare che, per una scelta editoriale, non ha riconfermato Salvo Sottile sostenendo di voler dare spazio solo a conduttori interni, mentre Salvo Sottile era un esterno salvo poi confermare Luisella Costamagna che, a detta di molti è stata caldamente consigliata da Rocco Casalino e, dunque, dai 5 stelle.

Franco Di Mare ha preso posizione sostenendo che non c’è dietro alcuna scelta politica ma solo di valore e questo meraviglia ancor di più perché Salvo Sottile è riconosciuto come un grande giornalista.

Ma Salvo Sottile non è l’unico amareggiato, infatti anche Pierluigi Diaco, che in questi ultimi mesi è stato al centro di continue polemiche a causa del suo modo di trattare gli ospiti in studio e i suoi collaboratori, ha dichiarato di non aver avuto ancora alcuna comunicazione ufficiale e di non sapere cosa il futuro ha in serbo per lui.

Insomma, tanto malcontento ma anche tanta gioia da parte di chi è stato riconfermato come Alberto Matano al timone dal prossimo autunno, da solo de “Vita in diretta” anche lui, sembra, molto vicino ai pentastellati.

Dunque, scelte politiche o meno chi è rimasto fuori sta davvero trascorrendo una brutta estate.

Maria De Flippi in Rai

L’altra notizia che ha causato un vero terremoto in Rai è quella che rivelato che Maria De Filippi insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, il 25 novembre condurranno una trasmissione contra la violenza sulle donne.

Se Coletta si è detto orgogliosissimo di questo progetto, la commissione di vigilanza Rai ha gridato allo scandalo perchè questa decisione ha tenuto fuori donne molto valide, volti storici della Rai e ha premiato un volto che, se pur amatissimo, è comunque targato Mediaset.

La polemica che ne è derivata è stata fortissima e pare non si sia ancora placata.

L’idea iniziale prevedeva una staffetta tra le conduttrici Rai e quelle Mediaset che si sarebbero riunite in un grande evento contro la violenza sulle donne.

Ma poi, a causa dello scarso budget, si è preferito far condurre esclusivamente a Maria De Filippi insieme alla Ferilli e alla Mannoia.

Michele Anzaldi, consigliere della Commissione di Vigilanza ha sostenuto che la Rai, proprio in occasione di un momento contro la violenza sulle donne, ha umiliato le donne Rai a favore delle donne Mediaset.

E se all’inizio, di questa staffetta avrebbe dovuto far parte Milly Carlucci come volto Rai, poi si è deciso che la Carlucci sarebbe rimasta fuori a favore della De Filippi.

Fino ad ora, a differenza di altri nomi che sono rimasti fuori e che hanno fortemente polemizzato, Milly Carlucci non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Vedremo se nei prossimi giorni parlerà.