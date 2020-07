Stefano De Martino, il suo nome non c’è nei palinsesti del prossimo autunno, la decisione è inevitabile dopo quanto accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez non c’è nei palinsesti appena ufficializzati e che riguardano le programmazioni del prossimo autunno della Rai.

La decisione ha lasciato tutti a bocca aperta, in primo luogo perché Stefano De Martino è stato uno dei primi a ricominciare dopo il blocco a causa della pandemia e poi perché i programmi condotti da lui sono sempre andati benissimo a riprova che è un conduttore che funziona e anche molto bene.

Stefano De Martino, non si farà “Stasera tutto è possibile” per ciò che è accaduto

Purtroppo, però, la decisione dei vertici Rai è stata inevitabile perché a causa del Covid 19 non è possibile realizzare “Stasera Tutto è Possibile” perché in quel programma, per come è ideato, non si può mantenere la distanza di sicurezza. Poiché non si sa cosa accadrà in autunno, e si paventa la ripresa della pandemia, il programma, al momento è stato soppresso.

Per quanto, invece, riguarda “Made in sud” nel palinsesto non è proprio detto nulla al riguardo.

Per ora Stefano De Martino è al timone di Made in Sud che continuerà fino a oggi, 20 luglio.

Terminato Made in sud, Stefano presenterà, nel mese di agosto, Castrocaro.

Il neodirettore Ludovico Di Meo ha scelto di tenere fuori De martino anche se funziona benissimo e anche se Mara Venier lo sta caldeggiando molto perché ha un debole per lui e non si nasconde dal manifestare il suo pensiero. Infatti, ogni volta che è stato da lei ospite a Domenica In, Mara Venier ha ribadito la stima nei suoi confronti e anche che le piacerebbe lavorare con lui.

Stefano De Martino e il gossip per la fine del suo matrimonio.

Stefano De Martino, nelle ultime settimane, è stato al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con la moglie, Belen Rodriguez.

A tenere banco, in realtà, non è stata tanto la fine della storia, che tra l’altro era da poco ricominciata, ma il motivo per il quale è finita.

Infatti, la versione che è trapelata da fonti vicine alle famiglie ha riferito di una relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. I diretti interessati hanno prontamente smentito ma non tutti hanno creduto che sia stato tutto inventato dai giornali anche perché molto contraddittorio è sembrato il comportamento di Belen che, da una parte ha smentito, dall’altro ha postato un fiore che sarebbe, sempre secondo le fonti del gossip, la prova del tradimento con Alessia Marcuzzi.