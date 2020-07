Maurizio Costanzo durissimo con Belen Rodriguez: “Dovrebbe dare il buon esempio e invece è la prima a sbagliare “

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore tv amatissimo e seguitissimo, è abituato a essere sempre molto diretto e, a volte, duro. Non ha paura di parlare e lo ha dimostrato per situazione ben più importanti e serie.

Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi è un autore molto importante ed è sempre attivissimo e puntuale.

La foto di Belen e Nina Moric

Qualche giorno fa è circolata in rete e sui vari siti d’informazione una foto che ritraeva Belen e Nina Moric che si erano incontrate ad una festa e che avevano parlato stando molto vicine e senza mascherina.

Dopo anni in cui si sono fatte guerra a causa di Fabrizio Corona, ora le due donne hanno trovato un rapporto sereno, tanto che quando si incontrano si fermano a parlare e anche a confidarsi. Infatti, dopo quella chiacchierata anche Nina Moric è intervenuta sulla fine del matrimonio tra Belen e Stefano e ha detto che anche nel mondo dello spettacolo non né tutto oro, infatti, Belen sta vivendo soffrendo tantissimo.

In quella occasione le due donne, che evidentemente si sono anche confidate, prima di salutarsi si sono abbracciate e Nina Moric ha voluto mostrare così la sua vicinanza a quella che ormai si potrebbe considerare quasi un’amica.

Proprio in quel momento qualche fotografo ha scattato una foto e qualcuno ha anche girato un video che ha visto anche Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo contro Belen

Maurizio Costanzo, dopo aver visto quella foto e quelle immagini che sono girate anche in un video ha commentato così: “Credo che chi ha un ruolo pubblico debba stare attento il doppio a dare il buon esempio”.

E poi ha continuato: “Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari”.

Ricordiamo che Maurizo Costanzo era intervenuto con toni altrettanto duri nei confronti di Mara Venier e di Romina Power che, durante l’ultima puntata di Domenica In si erano abbracciate. Infatti, dopo il racconto commovente di Romina Power sulla morte della sorella Tyrin, Mara Venier commossa aveva detto “non me ne frega niente” e aveva abbracciato l’amica che in quel momento stava soffrendo tantissimo. Maurizio Costanzo era intervenuto sulla vicenda rimproverando a grand voce tale condotta non solo pericolosa ma anche offensiva nei confronti di chi ha perso congiunti a causa del covid e di chi si è ammalato gravemente.

In quella occasione Maurizio Costanzo non le aveva mandate a dire ed era partito contro le due donne che avevano mostrato, a suo parere, grande superficialità.