Stefano De Martino consiglio che raggela “Se la mia ex suocera, la madre di Belen ha il tuo numero di telefono, cambialo subito”

Stefano De Martino, ancora per ieri 20 luglio ha condotto la trasmissione “Made in sud” sulla Rai.

Il suo nome, però, non figura nei prossimi palinsesti autunnali e questo ha lasciato molti interdetti, innanzitutto perché i suoi programmi hanno sempre registrato ottimi ascolti, Stefano De Martino, piace molto come conduttore e poi anche perché Mara Venier, che dai vertici Rai è tenuta in grossissima considerazione, lo stima tanto e l’ha sempre ribadito quando De Martino è stato suo ospite a Domenica In. Mara Venier, in più di un’occasione gli ha detto che le avrebbe fatto piacere fare qualche trasmissione con lui.

La battuta a Made in Sud sulla mamma di Belen

Ieri, durante l’ultima puntata di Made in Sud, come è sempre accaduto durante questa stagione, i comici hanno preso un po’ in giro Stefano De Martino a proposito della fine della sua storia d’amore con la moglie, Belen e anche sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi.

Lo hanno “massacrato” di battute e lui è sempre stato al gioco anche se, qualche volta, ha dato l’impressione di essere un po’ infastidito.

Ieri, il comico Peppe Iodice ha detto a De Martino: “Mi ha chiamato tua suocera” e lui, di rimando, senza pensarci su due volte gli ha risposto convinto “Cambia numero, senti a me!”.

E Iodice ha continuato: “Mi ha detto testuali parole. ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui’”.

A Made in sud l’insinuazione su un ritorno di fiamma con Emma Marrone

Non sono mancate battute nemmeno sull’ex Emma Marrone a cui , secondo alcuni, De Martino si starebbe riavvicinando.

Infatti, il comico gli ha detto: “Fratimo, ti devo parlare. È l’ultima puntata di Made in Sud, poi comincerà un’estate rovente per te. Io ho paura perché ci perdiamo di vista, tu fai le scorribande con le vrenzole sulle barche”.

E poi ha continuato sotto lo sguardo di De Martino che cercava di capire dove volesse arrivare: “Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?

Chiaramente il comico voleva riferirsi ad Emma Marrone e ad un presunto ritorno di fiamma, De Martino, sorridendo, ha risposto sicuro di sè: “Ma non è vero!”.