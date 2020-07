A “Io e Te” momenti di grande imbarazzo, Katia Ricciarelli “me ne vado in un’altra trasmissione”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno il programma pomeridiano “Io e te” di Pierluigi Diaco ha passato momenti a volte difficili, a volte imbarazzanti a volte delicati.

Pierluigi Diaco ne ha fatto le spese perché è stato sempre diretto in ogni situazione e, dunque, a volte, scomodo.

Il mondo del web non lo ha risparmiato, lo ha attaccato così tanto che lui, ad un certo punto, ha annunciato di lasciare i social e di occuparsi solo di quella che lui ha definito “la vita vera”.

Pierluigi Diaco e gli attacchi subiti

Pierluigi Diaco ha vissuto momenti moti delicati, infatti, dopo aver dichiarato durante una puntata che se a volte è troppo duro e scontroso questo dipende dall’amore che prova per il suo lavoro che, fatto in un certo modo è fonte di stress, Georgia Luzi, il giorno dopo sui social ha raccontato un episodio di un collega che, per troppo amore verso il suo lavoro, le ha tirato una sedia addosso solo perché non avevano lo stesso pensiero.

Poiché tutti hanno pensato a Diaco, lo stesso ha controbattuto immediatamente dicendo di non essere stato lui ma non c’è stata alcuna smentita da parte della Luzi e questo ha avvalorato l’idea che il mondo del web si era fatto.

Dunque, Diaco, attaccato da colleghi e dal mondo del web ha avuto i nervi tesi per parecchio tempo e ora è arrivata l’ultima delusione quando ha appreso che il suo nome non figura nei palinsesti della Rai per il prossimo autunno.

Diaco e la battuta della Ricciarelli “cambio trasmissione”

Ieri, durante la puntata pomeridiana di “Io e te”, in occasione del momento della posta del cuore curato da Katia Ricciarelli, un telespettatore ha scritto di non aver avuto mai rapporti intimi e chiedeva un consiglio alla Ricciarelli.

La Ricciarelli, in forte imbarazzo e non sapendo cosa rispondere su una questione così intima e delicata, ha detto, scherzando: “Vado un attimo in un’altra trasmissione”, e poi subito dopo “È difficile. Questo ragazzo mi mette in grande difficoltà perché queste cose non dovrei dirle in televisione, ma magari a quattr’occhi”.

Ma poi Pierluigi Diaco le ha chiesto di provare a dare una risposta che sarebbe stata di grande aiuto per il ragazzo e la Ricciarelli ha detto: “Ti consiglio di essere più deciso quando vedi una donna che ti piace”.

Katia Ricciarelli è molto amata da Pierluigi Diaco e i due hanno formato una coppia molto affiatata.

Con lei Pierluigi è sempre stato molto delicato e lei ha ricambiato con molto affetto.