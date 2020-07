Sonia Bruganelli: «Sono stanca, ho preso il sole», il web le si rivolta contro e l’attacco è durissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, molto bella e raffinata, spesso si diverte a usare frasi ad effetto che sottolineano e ribadiscono il suo status di donna ricca.

Sonia Bruganelli è, indubbiamente, abituata a vivere nel lusso: casa magnifica, shopping, nel quale coinvolge spesso i figli, sfrenato, mezzi privati per fare viaggi all’estero e chi più ne ha più ne metta. Dietro la sua convinzione di ostentare perché essere ricchi non è peccato si nasconde, a detta del marito Paolo Bonolis solo la voglia di provocare.

Sonia Bruganelli e il rapporto con paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è arrivata nella vita di Paolo Bonolis dopo che lui aveva chiuso una lunga relazione con Laura Freddi. I due sembravano molto innamorati e felici ma poi, secondo il gossip, per la voglia che aveva la Freddi di mettere su famiglia e per la resistenza che, al contrario, opponeva Paolo Bonolis, si sono lasciati. E’ arrivata la Bruganelli nella vita di Bonolis che aveva già due figli che vivevano e vivono tutt’ora in America ed è nata una nuova famiglia con tre figli.

La primogenita è nata con dei problemi al cuore che hanno causato anche problemi successivi. La famiglia Bonolis Bruganelli non ha mai fatto mistero dei gravi problemi della primogenita ma non ha neanche mai detto troppo su cosa avesse.

Si sa di questa ragazzina che ha problemi nel linguaggio e anche nella deambulazione ma la famiglia le si è stretta attorno e, a detta di Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis con lei è di una dolcezza disarmante.

Gli eccessi di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha abituato il mondo del web sul quale lei è molto attiva, ai suoi eccessi, agli sfarzi e alla ostentazione degli stessi.

L’ultimo, anche se questa volta involontario, riguarda un suo intervento sui social dove voleva informare che Bonolis avrebbe commentato la partita tra Roma e Inter ma ha avuto qualche problema dialettico e quando il conduttore le ha chiesto, scherzando, se avesse bevuto alcolici lei ha risposto: “No, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole”.

I social, ancora una volta, le si sono rivoltati contro e le hanno risposto a muso duro con frasi del tipo: “Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è”, oppure “Quella dovrebbe zappare la terra”.

Però c’è stato anche chi ha voluto prendere le sue difese e ha commentato così la frase della Bruganelli: “Ma scusa uno non può esprimere un pensiero, tra l’altro vero (perché il sole stanca) che subito attaccate? “