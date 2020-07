Benji e Fede, Benjamin fa una rivelazione solo oggi: “Per il troppo fumo sono stato due mesi in terapia intensiva “

0 SHARES Condividi Tweet

Il duo Benji e Fede è amatissimo e le ragazzine impazziscono per loro.

Solo oggi Beji si è sentito di raccontare un momento della sua vita molto difficilee cosìha fatto una rivelazione importante e, a cuore aperto, ha raccontato cosa gli è accaduto.

Benji è stato due mesi in terapia intensiva

Il bravissimo e amatissimo cantante ha raccontato così: “ “Ascoltate la vostra testa e lottate per i vostri sogni, non c’è niente che vi farà sentire più vivi”.

Benji ha spiegato che sei anni fa, a causa di una vita di eccessi, si è ammalato di istiocitosi polmonare è finito in terapia intensiva e lì è stato per due mesi.

Benji ha detto testualmente sulla sua pagina Instagram: “Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare. Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo.”

Poi prosegue il racconto: “Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere dei medici era chiaro: ‘Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all’idea di praticare sport’“.

La rinascita di Benji

Il ragazzo ha spiegato che, a sentire quelle notizie terribili sul futuro che lo aspettava se non avesse cambiato vita, ha deciso di dare una svolta e racconta: “Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere”.

A dispetto di chi gli ha paventato la possibilità che non avrebbe più potuto fare sport dice: “Oggi ho corso 25 km (15.5 miglia) e tra poco andró a farmi una nuotata con la mia ragazza”.

A proposito dei suoi impegni lavorativi ha raccontato che si è preso una pausa da Fede e neppure l’ultimo concerto insieme che era previsto per il 3 maggio lo hanno potuto fare a causa del blocco da covid.

Ora il ragazzo, che ama la vita sana e che ha saputo reagire e trarre insegnamento da quella terribile lezione di vita, è diventato molto saggio e invita i suoi coetanei e anche i ragazzi più piccoli a lasciar perder la competizione con gli altri ma, piuttosto, di sfidare solo se stessi per essere ogni giorno persone migliori.