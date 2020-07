Belen parole durissime, “Ti verrà fatto di peggio, perché queste sono le regole del gioco”, ormai la Rodriguez non nasconde più il suo pensiero

0 SHARES Condividi Tweet

Stiamo vedendo, in questi giorni una Belen Rodriguez che cambia umore repentinamente.

Non sta vivendo un’estate serena, forse per lei è la più dura perché, insieme al figlio Santiago da cui non si separa mai, è in vacanza ma i suoi pensieri e il suo cuore sono altrove.

Belen e la sua estate con il cuore a pezzi

Le foto che posta non lasciano trasparire un umore sereno né tantomeno felice e se, a Stefano De Martino alla conduzione fino al 20 luglio scorso di “Made in sud” i comici continuavano a bersagliarlo di battute continue su presunte amanti, vere o inventate nuove storie d’amore ma anche allusioni su l’ex suocera , mamma di Belen e sulla sua invadenza, a Belen dedicano titoli di giornale da cui è evidente che sta soffrendo tanto.

Ha provato anche a tuffarsi in una nuova storia d’amore, quella con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi ma è evidente che è ancora troppo presto e la voglia di farla pagare al suo ex marito insieme alla necessità di venire fuori da questo momento di dolore, probabilmente stanno affrettando i tempi.

Ti verrà fatto di peggio perché così sono le regole del gioco

Belen non sta rilasciando interviste su quanto accaduto, si è limitata a scrivere una smentita sulla presunta relazione tra il marito e Alessia Marcuzzi anche se le parole usate e i tempi in cui è intervenuta non hanno convinto tante persone, infatti è sembrata lei stessa poco convinta anche perché, dopo pochi giorni, ha postato sulla sua pagina un fiore viola senza aggiungere alcuna didascalia. Quel fiore era lo stesso che mesi fa avevano postato sia la Marcuzzi che De Martino ognuno sui propri social negli stessi giorni e in tanti hanno ritenuto che fosse la prova che i due erano insieme, clandestinamente.

Ieri Belen Rodriguez ha postato una frase durissima che è difficile credere non sia rivolta all’ex marito.

La frase dice così: “Karma. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché così sono le regole del gioco“.

Dagospia ha immediatamente commentato così: “Belen medita vendetta. Dite a De Martino di toccarsi prima di leggere la story della showgirl”.