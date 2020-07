Albano Carrisi a Bianca Berlinguer : “Volevo essere in studio da te ma ho fatto a botte e non riesco ad alzarmi dalla sedia”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano sta trascorrendo questa estate nella sua tenuta a Cellino San Marco dove spesso ospita amici famosi. Le ultime foto postate hanno mostrato che ospiti da lui sono stati Gianni Morandi con la moglie, J-Ax con moglie e figlio e altri ancora che come ogni estate lo vanno a trovare.

Albano e la sua famiglia

Albano ha una vita molto piena perché, oltre a i figli più grandi, ha anche due ragazzi, Jasmine e Bido avuti da Loredana Lecciso che sono ancora molto giovani e che stanno muovendo i primi passi nel mondoi degli adulti.

Jasmine, proprio pochi giorni fa, ha inciso il suo primo brano che si chiama “Ego” che ha reso molto orgogliosi mamma e papà.

Jasmine ci ha tenuto a dire che il suo genere musicale è completamente diverso da quello del papà anche se qualcuno ha già messo in evidenza che ci potrebbe essere qualche possibilità che Albano e Jasmine salgano insieme sul palco di Sanremo.

In quel caso a essere “fatta fuori” sarebbe Romina Power, con la quale ultimamente Albano stava girando il mondo facendo concerti prima che la pandemia bloccasse tutto.

Infatti, Albano e Romina erano riusciti a ritrovare quella serenità che per molti anni era mancata e che li aveva riportati a cantare insieme. Soprattutto i primi concerti fatti insieme erano stati molto emozionanti sia per il pubblico che li andava a vedere sia per i figli della coppia che sono stati felicissimi di vederli di nuovo su un palco in coppia dopo anni di tribunali e guerre che hanno coinvolto inevitabilmente tutta la famiglia.

Albano ha fatto a botte

Albano doveva essere ospite di Bianca Berlinguer per l’ultima puntata di “Carta bianca” ma, a causa di un incidente che lo stesso Albano ha tenuto a spiegare, la Berlinguer si è dovuta accontentare di averlo collegato dalla sua Cellino San Marco.

Bianca Berlinguer l’ha presentato dicendo che sarebbe dovuto essere in studio ma a causa di un incidente non ha potuto viaggiare ed è dovuto rimanere a casa anche perché ha difficoltà anche ad alzarsi dalla sedia.

A quel punto Albano ha raccontato cosa gli è accaduto: “Io volevo stare in studio, ma ho fatto a botte con uno scoglio in mare prendendo dei ricci e mi ha fatto un’infezione al tendine. Stamattina non riuscivo a camminare e ancora adesso soffro le pene dell’inferno”.