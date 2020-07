Pierluigi Diaco, a “Io e te”, Iva Zanicchi fuori di sé dalla rabbia “Non ci voglio più venire, prendete pure tutte le sgallettate che volete”

0 SHARES Condividi Tweet

Il 4 settembre terminerà il programma condotto da Pierluigi Diaco “Io e te” che va in onda il pomeriggio su Rai 1.

Questo programma, che indubbiamente piace perchè gli ascolti lo stanno premiando e anche tanto, è stato , comunque, al centro di tante polemiche perché il conduttore l’ha condotto in un modo decisamente originale. Pierluigi Diaco ha messo in evidenza il suo vero carattere come padrone di casa: è stato dolcissimo, si è commosso, ma è stato anche molto duro, a tratti scontroso e il popolo del web gli ha dato addosso così tanto che lui , ad un certo punto, ha deciso di non avere più social.

Pierluigi Diaco non è stato confermato per il prossimo autunno

Per Pierluigi Diaco non è stato molto semplice andare avanti nella conduzione quando il web lo attaccava così duramente. E’ vero che si è mostrato, a volte un po’ “ruvido” con i suoi ospite e con i suoi collaboratori ma lui ha tenuto a spiegare che la tensione che accumula svolgendo il suo lavoro è tanto perché ci mette tutto se stesso, anzi le parole usate da lui sono state “per troppo amore”. Queste parole non sono andate giù a tanti che lo hanno accusato di trincerarsi dietro il troppo amore come se fosse una giustificazione corretta per trattare male la gente.

Pierluigi Diaco è rimasto molto male perché il suo programma non è stato confermato e, dunque, non andrà in onda il prossimo autunno.

Iva Zanicchi ospite di “Io e te”

Pierluigi Diaco ha avuto tanti ospiti durante questa stagione di “Io e te” e ognuno di loro si è messo a nudo raccontando la propria vita. Ieri è stata la volta della grandissima Iva Zanicchi che ha appena compiuto 80 anni ma che è nel pieno della sua vitalità.

Pierluigi Diaco l’ha presentata così: “una delle donne più indipendenti intellettualmente dello spettacolo italiano” e, ancora: “una donna spontanea che dice sempre quello che pensa”.

Iva Zanicchi ha raccontato tanto di se stessa, infatti, la bravissima cantante è sempre molto generosa quando deve raccontare la sua vita ma, ad un certo punto, quando Pierluigi Diaco le ha chiesto se le avesse fatto piacere partecipare al prossimo Festival di Sanremo e le ha detto: “Tu hai tentato di tornare a Sanremo, e siccome nella vita hai un talento che è indiscusso, sei una delle regine del canto italiano, vorrei sapere se hai deposto le armi o se hai ancora questo obiettivo”, lei ha risposto così: “State tranquilli! Io a Sanremo non ci voglio più venire… Avete tanti artisti meravigliosi… Iva Zanicchi non ci viene più, ho sofferto … E poi, ancora: “Prendete pure tutte le sgallettate che volete, la mia voce non la sentirete più a Sanremo”.

La sua è stata una reazione piccata a causa dei rifiuti che le sono stati dati in passato quando aveva portato, per ben due volte, un brano scritto da Luis Bacalov ma, appunto, rifiutato .