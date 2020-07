Marcuzzi e De Martino, pubblicate foto mai viste prima in pose molto complici e la Marcuzzi al marito “Riportami indietro … all’inizio”

0 SHARES Condividi Tweet

La storia dell’estate non conosce tregua: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno avuto o no una storia?

La verità, forse, non emergerà mai e continueranno a conoscerla e a custodirla solo i diretti interessati e i loro più stretti contatti ma il pubblico che il segue, il mondo del web e i giornali un’idea se la sono già fatta: chi pro, chi contro l’esistenza di una storia clandestina.

Indizi a favore della storia ce ne sono ma potrebbero anche essere delle semplici coincidenze come il fiore postato da entrambi sulle rispettive pagine social negli stessi giorni.

Belen e la sua reazione

Se Stefano e Alessia stanno, comunque, conducendo la loro vita, chi in compagnia di amici chi del marito, a farne più le spese sembra Belen che, per quanto si stia facendo fotografare con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi appare spenta, triste e molto giù di tono.

A confermare questo suo stato d’animo anche Nina Moric che, dopo averla incontrata casualmente ad una festa ed essersi fermata a parlare con lei, ha dichiarato ai giornali che Belen sta soffrendo e sta vivendo il suo calvario.

Le foto di Alessia e Stefano mai viste prima

Sono state pubblicate dal settimanale “Chi” delle foto di Alessia e Stefano che non erano mai state pubblicate prima.

Le foto risalgono a quando i due hanno condotto insieme, lei da studio e lui come inviato, “L’isola dei famosi”.

Queste foto sono rivelatrici di tanta complicità ma che potrebbe essere anche solo di natura amicale.

Pare che all’epoca, comunque, Alessia Marcuzzi avesse espresso apprezzamenti su Stefano De Martino e il settimanale “Chi” scrive così: “Se all’inizio l’atmosfera era ‘freddina’ sul set, dopo poco tutto cambia …. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy. Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare… Fino a prendersi in giro. E lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti”

Dopo che sono uscite queste foto la Marcuzzi ha postato sui suoi social un video che riprende il marito Paolo Calabresi mentre gioca con la loro cagnolina e lei ha aggiunto una didascalia prendendo le parole di una canzone dei Coldplay che dice così: “Nessuno aveva detto che sarebbe stato facile, è così un peccato separarci, nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile, ma nessuno nemmeno ha mai detto che sarebbe stato così duro. Riportami indietro all’inizio”.