Antonella Clerici, la sua nuova trasmissione al posto de “La prova del cuoco” e a proposito della Isoardi dice “per lei è una liberazione”

Da settembre non andrà più in onda “La prova del cuoco” , trasmissione della fascia di mezzogiorno di Rai Uno andata in onda per vent’anni a cui il pubblico era molto affezionato.

L’alternarsi della conduzione de “La prova del cuoco”

“La prova del cuoco” ha visto l’alternarsi alla conduzione di Antonella Clerici e Elisa Isoardi. Se all’inizio la sostituzione della Isoardi con la Clerici è avvenuta perché Antonella doveva partorire e, dunque, si pensava fosse una sostituzione momentanea e breve, poi le cose non sono andate esattamente così ed è rimasta al suo posto la Isoardi. Questa scelta della dirigenza Rai ha creato molto malumore alla Clerici che, però, è tornata alla grande quando, dopo una conduzione strepitosa di Sanremo, le hanno ridato il suo posto all’interno de “La prova del cuoco”.

“La Prova del cuoco” chiude

Dopo la ufficializzazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, Elisa Isoardi ha avuto la brutta sorpresa di vedere cancellata “La prova del cuoco”.

All’inizio non si sapeva cosa sarebbe stato mandato in onda al suo posto ma poi è diventata notizia ufficiale che Antonella Clerici condurrà, nella stessa fascia, un’altra trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” ed è lei stessa che ha raccontato al settimanale Oggi così: “Doveva essere una piccola trasmissione in onda da casa mia. La Rai, poi, ha deciso di chiudere La prova del cuoco, perciò mi è stato chiesto di occupare tutta quella fascia oraria”.

E poi, ha continuato: “I timori ci sono, è ovvio, perchè faccio una cosa nuova … Non uso mai copioni, io vado sempre e solo di pancia”.

E poi ha voluto spiegare meglio: “Ho bene in mente il tipo di programma che farò e mi stimola l’idea che lo saprò aggiustare mi sarebbe piaciuto poterlo realizzare a casa mia ma, per le restrizioni dovute alla pandemia, la Rai ha deciso di ricreare il bosco negli studi di Milano. Per quest’anno è andata così”.

E poi a proposito della Isoardi ha detto: “Penso sarà una liberazione per lei poter fare finalmente altro”.

E poi, ancora : “Elisa non ha alcuna responsabilità per la chiusura de La prova del cuoco, ce l’ha messa tutta, le ho lasciato un’eredità molto pesante. Le auguro di trovare una “sua” trasmissione”.

Chissà se Elisa Isoardi avrà qualcosa da controbattere a queste affermazioni della Clerici.