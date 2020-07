Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo affondo durissimo: “E’ così cattivo che è stato capace di fare del male anche a sua madre, ecco cosa le ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Marcello Cirillo contro Giancarlo Magalli non è una novità e, in questa estate caratterizzata da molto liti, discussioni e tensioni che ha avuto come protagonisti Alberto Matano e Lorella Cuccarini, Pierluigi Diaco , Giancarlo Magalli Marcello Cirillo e Adriana Volpe, l’idea di un tutti contro tutti si è davvero realizzata lasciando, a volte, sorpresi i telespettatori che non sapevano esattamente come andassero le cose dietro le quinte e quai fossero davvero i rapporti tra questi personaggi famosi.

I rapporti tra Adriana Volpe, Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo

Che i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli fossero pessimi questo lo si sa da tempo, infatti la Volpe ha sempre raccontato in pubblico e senza nascondere mai nulla di come Magalli l’abbia sempre trattata e offesa quando, insieme , conducevano “I fatti vostri”, tanto male che poi i due sono finiti in un’aula di tribunale.

Puntualmente Giancarlo Magalli ha sempre risposto a tono alle esternazioni della Volpe e, ultimamente in questa querelle, a difesa e sostegno della Volpe è arrivato Marcello Cirillo.

Marcello Cirillo “Magalli è cattivo anche con la mamma”

Marcello Cirillo è stato intervistato dal settimanale “Nuovo “ di Riccardo Signoretti e, in questa occasione ha detto di Magalli che è una persona cattiva e che, pur di fare battute e di apparire è stato cattivo anche con la mamma e, a questo proposito, ha raccontato questo aneddoto: “Una volta sua madre è stata ospite da noi in trasmissione”.

“Era impossibile non notare come le tremassero le mani e lui senza farsi alcun problema le ha detto in diretta che poteva suonare le maracas” .

E poi Cirillo ha concluso così: “Per amore della battuta, è stato capace di fare del male anche a sua madre“

Marcello Cirillo, a proposito di come Magalli ha sempre trattato la Volpe ha detto: “E’ stato cattivo, ma non solo nei nostri confronti, ma soprattutto nei suoi!” .

Invece, a proposito delle battute che ha fatto coinvolgendo anche lui, quella che a Cirillo non è andata proprio giù è quando Magalli ha detto sia di lui che della Volpe: “Se sono così bravi come mai stanno in emittenti minori?”.

E Cirillo ha risposto: “Quella battuta poteva risparmiarsela, chiedersi come mai se siamo cosi bravi non lavoriamo in reti maggiori“.

E poi: “Io ho fatto Pechino Express, ho preso parte a Quelli che il calcio e ho un’accademia musicale … Non è che se non lavoro con lui a I Fatti Vostri non lavoro più”.

E poi ha terminato così: “Forse pensa che si lavori solo a I Fatti Vostri…”

Marcello Cirillo ha concluso l’intervista con il settimanale Nuovo dicendo che Magalli: “Dovrebbe essere più sereno con se stesso, perchè la vita non è solo andare in onda a I Fatti Vostri”