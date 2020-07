Pierluigi Diaco a “Io e Te”, “per me la De Filippi quasi non c’è”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco non ha trascorso mesi facili.

A causa del suo carattere, di essere sempre vero e diretto anche quando, magari sarebbe servita un po’ di diplomazia, è stato al centro di varie polemiche, attacchi anche diretti e accuse a cui lui ha tenuto testa fino a quando non ha deciso di lasciare i social perché, come lui stesso ha detto, “la vita vera è da un’altra parte”.

Pierluigi Diaco a “Io e te”

Pierluigi Diaco quest’anno ha voluto al suo fianco Katia Ricciarelli, mentre l’anno scorso c’era Sandra Milo, con la quale, è evidente un sincero feeling. All’occorrenza la Ricciarelli lo ha anche bacchettato con affetto ma i due sono andati avanti nella conduzione in tandem senza screzi e malumori. O, almeno questo è ciò che traspare a guardarli in tv. Ma Diaco è una persona molti diretta che quando ha avuto da ridire lo ha fatto anche in onda tanto che sono diventate celebri le sue due frasi che ha rivolto a tante persone, sia suoi ospiti che suoi collaboratori “Datte na calmata” e “ Vuoi condurre tu” e proprio quest’ultima è stata usata da Mara Venier, con simpatia, quando, lo ha invitato ad una cena a casa sua, perché i due sono molto amici, e poi ha postato una foto sui social che li riprende entrambi e ha aggiunto la didascalia “Stasera conduco io”.

Pierluigi Diaco, in questa occasione, si è fatto prendere in giro, con affetto da Mara Venier ed è stato al gioco.

I due sono da tanto tempo grandi amici e Diaco, in più occasioni, ha detto che Mara Venier gli ha dato tanti consigli che per lui sono stati importantissimi.

Pierluigi Diaco su Maria De Filippi: “Quasi non c’è”.

Pierluigi Diaco, durante una la puntata di ieri del suo programma “Io e te”, che andrà in onda fino al 4 settembre, ha affrontato l’argomento delle donne in tv e, a proposito dell’eleganza e della sobrietà di alcune di loro, ha voluto citare la D e Filippi portandola ad esempio e ha detto: “Mi viene in mente la De Filippi, che lavora tutto sulla sottrazione. Quasi non c’è“.

Le sue parole erano di grande stima, rispetto e ammirazione.

E poi ha anche parlato della sua grandissima amica Lorella Cuccarini per la quale ha anche litigato con Alberto Matano e di come è stata padrona di casa a La Vita in Diretta e ha detto: “L’ha condotta con grande stile, grazie alla sua ‘regalità’”.