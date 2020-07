Eros Ramazzotti e Veronica Montali, il cantante decide in parlare “per il rispetto che si deve alla verità”

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti, amatissimo e bravissimo cantante, da quando si né separato dalla moglie , la stupenda Marika Pellegrinelli, è stato avvistato in dolce compagnia più di una volta.

Eros, che è innamoratissimo dei suoi figli, della primogenita avuta da Michelle Hunziker, Aurora e dagli altri due avuti dalla Pellegrinelli si dice, al momento, innamorato solo dei suoi figli.

Eros e i suoi amori

Bellissima e struggente la storia d’amore tra Ramazzotti e Michelle Hunziker. Proprio in questi giorni Michelle è tornata sull’argomento e cioè il suo primo matrimonio , quello con Eros e ha detto che lei era profondamente innamorata del marito ma la setta che frequentava l’aveva convinta che lui per lei era dannoso e l’aveva costretta, psicologicamente, a lasciarlo. Eros, per la fine del matrimonio con Michelle, soffrì tantissimo ma poi è riuscita a venire fuori da quella situazione dolorosissima e ha trovato un altro grande amore in Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due bambini.

Eros e l’ultimi flirt che gli hanno attribuito

Da qualche giorno ad Eros Ramazzotti hanno attribuito un altro flirt, quello con la ex di Amici, la ex allieva Veronica Montali .

Anche lei lo ha un po’ alimentato dichiarando a proposito di questa storia “Se son rose fioriranno” ma ora è intervenuto direttamente il cantante romano a chiarire e lo ha fatto con Dagospia dicendo così: “In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”

E poi aggiunge che con Veronica Montali, ex allieva di ‘Amici’ che ha 36 anni c’è solo “un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”.

E poi spiega meglio: “Negli ultimi 4 mesi secondo certa stampa rosa avrei avuto ben 4 fidanzate, praticamente 1 ogni 30 giorni …Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”.

E poi conclude così: “Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un’amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale … L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”.