Stefano De Martino fa una battuta offensiva sulla mamma di Belen e arriva immediata la reazione decisa della ex suocera

Il triangolo De Martino, Belen, Marcuzzi sta tenendo banco in questa estate post covid che si pensava dovesse essere un po’ sotto tono e, invece, sta regalando il gossip più scatenato che mai.

Stefano e Alessia sono stati una coppia clandestina o no? E’ stata Belen che ha scoperto tutto dall’Ipad di Stefano o non è vero niente? Tante voci che si susseguono e chissà se la verità si saprà mai. All’inizio, quando era freschissima la rottura tra Stefano e Belen, lei stessa sui social, disse, con un volto disperato, che quando se la sarebbe sentita avrebbe raccontato tutto ma chissà se questo avverrà mai.

I fatti dicono che tutti e tre, compresa Belen hanno smentito la storia ma quali saranno gli sviluppi è difficile immaginarlo.

Stefano e Belen non si parlano

Qualche giorno fa Belen era di ritorno dalla Spagna in compagnia del figlio Santiago e, atterrata a Milano, c’era Stefano che li aspettava per salutare il bambino.

Scesi dall’aereo, Santiago è corso tra le braccia del papà mentre Belen gli è passata accanto, lui ha teso una mano ma lei, a testa alta, è andata oltre.

E’ evidente la tensione tra i due e Belen non fa nulla per nasconderla anche a chi si trovava lì in quel momento e li osservava.

La battuta di Stefano sulla mamma di Belen

“Made in sud” la trasmissione condotta da Stefano De martino che è andata in inda fino a qualche giorno fa sulla rai, è terminata.

Per la prossima stagione non è stata confermata, infatti, non c’è nei palinsesti Rai che sono stati ufficializzati. Questo è stato un brutto colpo per Stefano De Martino perché la trasmissione andava molto bene e lui piace tanto al pubblico.

Certo De martino non è stato l’unico ad essere stato fatto fuori perché ci sono altri nomi eccellenti come Diaco, Gloria Guida e altri ancora.

Ritornando a “Made in Sud”, durante l’ultima puntata Stefano De Martino ha fatto una battuta poco felice sulla mamma di Belen. Al comico, Iodice, che gli diceva di essere stato chiamato dalla mamma di Belen, Veronica Cozzani, Stefano ha prontamente risposto: ”Se ha il tuo numero di telefono, cambialo subito”. Questa battuta, che non sarebbe piaciuta a nessuno, non è piaciuta neppure alla diretta interessata che ha immediatamente smesso di seguirlo su Instagram come, invece, stava ancora facendo. D’altronde, la mamma di Belen segue ancora gli ex della figlia e cioè Fabrizio Corona e Iannone.