Al Bano dimagrisce con la dieta Lemme e a questo proposito la Lecciso rivela una verità che la riguarda

Albano è dimagrito con la dieta Lemme e dice di sentirsi in forma, ringiovanito e pieno di energie.

La dieta del contrastato farmacista, su Albano ha avuto gli effetti sperati e il cantante di Cellino San Marco ne va fiero ed orgoglioso.

Albano e la figlia Jasmine

Albano recentemente ha ammesso che la figlia Jasmine è davvero brava a cantare. La ragazza, che ha scelto di rinunciare al suo cognome per non vivere di luce riflessa, si è impegnata molto e, con i consigli e i suggerimenti dei genitori, che ha tenuto in gran conto, ha inciso il suo primo brano “Ego” che in pochi giorni ha fatto un boom di visualizzazioni raggiungendo in pochissimo tempo numeri importanti: 130mila.

Jasmine, che dicevamo ha rinunciato al cognome con l’approvazione del papà che ha apprezzato la scelta di autonomia, pare che farà una lunga strada e qualcuno ha addirittura azzardato l’idea che possa cantare in coppia con il papà anche se i due hanno generi completamente diversi.

Ma a quel punto Albano dovrebbe fare la scelta di rinunciare a cantare in coppia con Romina Power con la quale ha ripreso da tempo a cantare.

Loredana Lecciso ha iniziato e subito abbandonato la dieta Lemme

A proposito della dieta Lemme che sta seguendo Albano, Loredana Lecciso ha rivelato che anche lei l’aveva cominciata ma subito abbandonata perché, dice che serve una grande forza di volontà che lei non ha.

Infatti la Lecciso dice: “Avevo iniziato anche io, poi ho abbandonato” e spiega: “Ci vuole una costanza che io non ho”

La Lecciso, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, ha dichiarato: “Anche io avevo cominciato a seguire la dieta del dottor Lemme ma poi ho abbandonato … Ci vuole una costanza che io non ho e che Al Bano invece ha. In poco tempo Al Bano è tornato in forma, sta davvero benissimo, vuole perdere ancora qualche chilo”.

Albano ha detto che l’unica cosa a cui non rinuncia è: “Mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo. Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”.

Loredana Lecciso ha parlato anche dell’ultima esibizione di Albano sul palco dell’Ariston e ha detto: “Chapeau ad Al Bano, lui a Sanremo ha messo il cuore”

“Ho apprezzato molto la sua esibizione, sia sotto il profilo artistico che umano, davvero grande interpretazione”.