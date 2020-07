Ogni mattina, Adriana Volpe perde la pazienza con Carmen Di Pietro: “Non ci si comporta così”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe alla conduzione di Ogni mattina con Alessio Viola intrattiene i telespettatori in questa estate calda e molto litigiosa.

Adriana Volpe, in prima persona, ha avuto modo di scontrarsi con Giancarlo Magalli in un botta e risposta che, se da una parte ha incuriosito i telespettatori, dall’altra non li ha meravigliati molto perché sono anni che i due non se le mandano a dire fino a finire in un’aula di Tribunale.

Adriana Volpe piace a Maurizio Costanzo

Adriana Volpe, insieme al suo compagno di avventura, Alessio Viola, sta conducendo questo nuovo programma estivo che si chiama “Ogni mattina”.

Nonostante gli ascolti non siano ancora buoni perché il programma non riesce a decollare, e questo è stato uno dei temi su cui recentemente Magalli ha attaccato la Volpe, deridendola, è intervenuto sulla vicenda anche il grande Maurizio Costanzo che ha detto: “Bisogna dare il tempo ai programmi di affermarsi, di perfezionarsi e di diventare un punto di riferimento per i telespettatori.”

E poi ha aggiunto: “Adriana Volpe è una grande professionista e si vede: quando è in onda, sa come gestire la trasmissione.” A proposito del programma Costanzo ha detto: “Può anche somigliare ad altri, ma questo non toglie che spesso la qualità di uno show lo fa chi lo conduce e chi lo porta in onda.”

E poi Costanzo ha concluso così: “Adriana porta sempre il sorriso nelle case di chi la segue, ama la sua famiglia e sa gestire le dirette tutte ottime qualità che sarebbe un peccato se non fossero sostenute dal pubblico”.

Adriana Volpe rimprovera Carmen Di Pietro

Durante la puntata di “Ogni mattina” che è andata in onda ieri Adriana Volpe si è collegata con la casa di Carmen Di Pietro dove c’era Flora Canto per intervistarla.

Carmen Di Pietro ha mostrato ad Adriana Volpe in che modo cerca le scarpe nella sua scarpiera e buttava a terra tutte le scarpe che trovava fino a trovare quella che cercava.

Ad Adriana Volpe ha dato fastidio questo atteggiamento e le ha detto: “No, mi dispiace Carmen, perdonami, però questo non è un bel messaggio che stiamo dando. Te lo dico perché bisogna avere rispetto delle cose … Questo è un mio umilissimo pensiero”

E poi ha continuato così: “C’è un sacrificio dietro l’acquisto di ogni cosa e secondo me va tenuta bene. Questo è il mio umilissimo pensiero”

Quando poi Carmen Di Pietro ha mostrato ad Adriana Volpe che la sua biancheria intima la conserva nel freezer e la indossa ghiacciata , Adriana Volpe le ha detto: “Tu non stai bene!”