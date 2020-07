Samantha De Grenet posta una foto che la ritrae felice e scrive “Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!”, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Samantha De Grenet, bellissima e sempre sorridente, ha qualcosa di importante da festeggiare e lo vuole fare con chi la ama e la segue da sempre.

Samantha De Grenet in passato ha avuto modo di raccontare in varie trasmissioni tra cui Verissimo condotta Da Silvia Toffanin che va in onda il sabato pomeriggio anche se ora è in pausa estiva, che è stata colpita da un tumore al seno.

Samantha De Grenet e la sua vita privata

Tutti ricordano Samantha De Grenet innamorata e felice al fianco di Leonardo Pieraccioni. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore che poi è terminata. Anche se hanno fatto sognare milioni di italiani che speravano che la storia proseguisse e che coronassero il loro sogno d’amore, così non è stato e se Leonardo Pieraccioni dopo Samantha ha avuto un altro amore importante, Laura Torrisi dalla quale ha anche avuto una bambina, Samantha ha sposato Luca Barbato da cui ha avuto un figlio, Brando.

I due si sono separati e lasciati per un lungo periodo salvo poi ritrovarsi più innamorati di prima.

Samantha De Grenet e la malattia

Samantha De Grenet, due anni fa, ha scoperto di avere un tumore al seno e, dopo essersi operata e curata, ora sta bene. Sui social ha voluto festeggiare, anche se in modo molto discreto, un traguardo importante e ha scritto così: “Siate semplicemente felici per me”.

Samantha, sulla sua pagina Instagram ha voluto condividere con chi la segue, la sua gioia e ha scritto: “Oggi 23 luglio compio due anni! …Perché? Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!”.

I suoi follower, che hanno capito al volo a cosa stesse alludendo, le hanno lasciato 8.203 like e in tantissimi hanno scritto commenti.

Uno dei più belli dice così: “Grandi sono le donne che come te, festeggiano la vita così Auguri”.

Oppure c’è anche chi l’ha voluta festeggiare dicendole: “Auguri Samanta, a te, alla tua forza ed a tutte quelle persone che hanno combattuto o stanno lottando per quella battaglia…”.

Samantha ha voluto condividere con i suoi follower la sua estrema gioia e anche il suo senso di sollievo evidentemente dopo delle analisi e dei controlli andati a buon fine.

Tutti i suoi follower le hanno dimostrato di essere tanto vicini e di essere felici per lei come lei stessa ha chiesto.