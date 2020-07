Tina Cipollari, fuori di sé dalla rabbia e, a proposito di un ritorno con il marito, dice “cambia mestiere!”

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari opinionista del programma tv in onda su canale 5, attualmente in pausa estiva, “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi sta vivendo giorni non proprio facili a proposito delle voci che sono state messe sul suo conto.

Tina Cipollari e la sua presenza a ”Uomini e donne”

Tina Cipollari presenza fissa a “Uomini e donne” insieme a Gianni Sperti, è molto amata da una parte del pubblico perché da un’altra parte è non piace.

Tina Cipollari è una presenza molto forte e così, come lei non conosce vie di mezzo quando deve dare pareri su chiunque, il pubblico, allo stesso modo, la ama o la odia.

Ormai è presenza fissa del programma e, dicevamo, il suo compagno d’avvenuta è Gianni Sperti con il quale c’è certamente un grande e solido legame di affetto e di stima ma anche con lui spesso arriva allo scontro.

La Cipollari è una persona molto e vera e diretta che non ha paura di dire la sua anche se a volte questo le costa le antipatie del pubblico in studio o di chi la guarda da casa.

Tina Cipollari e la crisi con il suo fidanzato

Tina Cipollari da un pò di tempo si è separato con il suo ex marito, Kiko e ha iniziato una nuova storia d’amore con Vincenzo, un importante ristoratore.

Qualche giorno fa il settimanale Di Più Tv ha scritto che si era lasciata con il suo fidanzato e che, probabilmente, c’era un ritorno di fiamma con il suo ex marito Kikò Nalli dal quale ha avuto tre figli.

Tina Cipollari non ha accettato queste notizie false e ha scritto un lungo post sui social contro il settimanale dicendo così: “A volte penso che l’uomo non abbia bisogno di cibo o acqua per sopravvivere, ma solo di pettegolezzi.”

E poi ha continuato: “Ho da sempre grande stima del settimanale DiPiù, nel corso della mia ‘carriera’ infatti è proprio alle sue pagine che ho spesso raccontato la mia vita”.

Ma, spiega non accetta notizie false sul suo conto, perché: “Queste voci non fanno bene a nessuno specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere minori e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre.”

E poi si rivolge in particolare a due persone e dice: “Consiglierei a Cristina Castagnaro di cambiare semplicemente mestiere e le ricordo che la diffamazione è un reato.”

Mentre alla volta di Osvaldo Orlandini: “Direttore irresponsabile del giornale, di pensare alla sua vita privata, non alla mia e se proprio non può farne a meno, si attenga alla verità.”