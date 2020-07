Albano, la figlia Jasmine pubblica una foto, Loredana Lecciso commenta e scoppia la lite

0 SHARES Condividi Tweet

Albano, in questo ultimo periodo si è rimesso in forma grazie alla dita Lemme e lui non ne ha fatto mistero, anzi è stato il primo a raccontare in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Ho perso sette chili negli ultimi mesi. Sto seguendo la dieta del professor Alberico Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”

Il cantante pugliese, infatti, come testimoniano anche le recenti foto sta benissimo oltre al fatto che, come lui stesso ha detto, si sente ringiovanito.

Per questo sta trascorrendo giorni sereni nella sua tenuta a Cellino San Marco dove, qualche giorno fa, ha ospitato anche J.Ax e la sua famiglia che poi ha postato una foto sui social ringraziandolo tantissimo per le giornate trascorse ma anche prendendolo bonariamente in giro a proposito della esternazione di Albano sui dinosauri.

Infatti, Albano, durante un’ospitata a Domenica In condotta da Mara Venier aveva detto che gli italiani, così come hanno sconfitto i dinosauri saranno in grado di sconfiggere il covid.

Albano e Loredana Lecciso

In questo periodo pare che i rapporti tra Loredana Lecciso e Albano stiano andando a gonfie vele e i due stanno ospitando nella loro tenuta diversi personaggi famosi che per loro sono innanzitutto amici. Le foto postate sui social, infatti, testimoniano di giorni trascorsi insieme a Gianni Morandi e la moglie Anna e, come abbiamo già detto, J. Ax insieme alla moglie e al loro bambino.

In questo periodo nella lor vita c’è anche un’altra novità: l’esordio nel mondo della musica di Jasmine, la ragazza che è figlia di Albano e Loredana insieme a Bido. Infatti, Jasmine ha inciso il suo primo disco “Ego” che ha riscosso un grande successo in termini di visualizzazioni e che le sta dando molte soddisfazioni.

Jasmine pubblica una foto e Loredana commenta

Jasmine ha pubblicato sui social una foto che la ritrae , bellissima a Porto Cervo.

La ragazza è oggettivamente molto bella e mamma Loredana, orgogliosamente, ha commentato sotto la foto con dei cuoricini.

Immediato il comento di alcuni utenti che hanno scritto così : “@loredanalecciso_ i cuori non servono, ovvio che la ami. Ma amare non significa assecondare, dare, accettare, condividere ciò che andrebbe negato”.

Loredana Lecciso non ha atteso per rispondere a tono così: “Gentile signora, ciò serve oppure no a nostra figlia lo sappiamo molto bene io e il suo papà”.