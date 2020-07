Vita in Diretta, Andrea Delogu fa la stessa domanda a Masi per la seconda volta e a quel punto Masi la stronca: «Non fa ridere…»

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta estate sta proseguendo con alla guida Andrea Delogu e Marcello Masi in modo molto sereno.

Dopo la bomba scoppiata alla fine de “Vita in diretta” condotta per tutto l’anno da Alberto Matano e Lorella Cuccarini , i telespettatori da casa cercano di cogliere tensioni o occhiatacce tra i conduttori. Questo perché, nonostante durante tutto l’anno si vociferasse che tra Matano e la Cuccarini non scorresse buon sangue, in realtà loro sono stati bravissimi a mascherare e hanno condotto in tandem fino all’ultima puntata quando, dopo la lettera di Lorella Cuccarini resa pubblica pochi minuti prima di andare in onda, i due non si sono mai guardati in faccia e se alla fine Alberto Matano, nei saluti conclusivi l’ha citata e l’ha ringraziata lei lo ha ignorato completamente.

Successivamente c’è stato chi ha preso le difese della Cuccarini, schierandosi al suo fianco come Pierluigi Diaco e chi, invece, le difese di Matano come una parte della redazione de “Vita in diretta”.

Vita in diretta estate condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi sta procedendo in modo molto sereno e pare che tra i due conduttori non ci siano tensioni di alcun tipo.

Sono in sintonia , scherzano e si prendono in giro bonariamente ma nessuno invade gli spazi dell’altro, cosa, invece, lamentata dalla Cuccarini. E’ una coppia che piace ed è piacevole seguirla.

A volte fingono di battibeccarsi e questo mette un po’ di pepe nella conduzione.

Masi dice alla Delogu “non fa ridere”

Ieri, durante la puntata, come al solito in diretta c’è stato un piccolo incidente.

I due conduttori non erano pronti nel momento in cui la regia è tornata in studio e così si sono affrettati a rientrare al loro posto un po’ goffamente tanto che la Delugu è rientrata addirittura con le scarpe in mano e non ai piedi e ha spiegato: «C’è stato un errore spiega lei e non ci hanno avvertito che dovevamo rientrare in diretta…».

Marcello Masi, a quel punto, l’ha presa in giro e le ha chiesto: «Ma ti eri tolta pure le scarpe? Ma quanto sono alti quei tacchi?».

La Delogu poi, per scherzare ha chiesto a Masi a che ora vanno in onda e lui: «16.48…» ma quando la Delogu ha riproposto la stessa domanda lui le ha risposto: «Dai non fa ridere…».