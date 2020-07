Amadeus ‘Sanremo 2021’, a proposito di avere con lui Maria De Filippi decide di essere sincero e dice esattamente cosa pensa

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, lo scorso Sanremo insieme a Fiorello ha trionfato sul palco dell’Ariston e ha portato a casa un risultato senza eguali.

Dopo tutto quel successo, Amadeus in un primo momento sembrava restio al pensiero di condurre, ancora una volta, il Festival ma poi ha cambiato idea e quest’anno, sempre insieme a Fiorello tornerà sul palco più famoso d’Italia con la speranza e l’augurio di replicare il successo di pubblico , di ascolti e di critica dell’anno scorso. Certo, l’impresa è un po’ ardua perché le aspettative saranno tante ma la coppia Amadeus Fiorello ce la può fare. I due mattatori, oltre ad essere grandi professionisti sono amici per la pelle e questo è un valore aggiunto che raramente si ha in televisione.

Amadeus e il suo rapporto con Fiorello

Amadeus, per l’edizione scorsa, ha voluto al suo fianco il suo amico storico Fiorello perché, oltre a conoscerne le potenzialità, sapeva che l’affinità tra loro due era tale che sarebbero piaciuti tanto.

Amadeus ha raccontato di aver detto a Fiorello che il palco era suo e che ne poteva fare ciò che voleva senza mettergli limiti o paletti proprio perché di lui, professionalmente e umanamente si fida ciecamente. Fiorello ha apprezzato il gesto dell’amico e il risultato è stata una bomba.

Amadeus dice cosa pensa di Maria De Filippi accanto a lui a Sanremo

Amadeus ha svelato alcuni suoi pensieri a proposito di ciò che avverrà al prossimo Festival e ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“In tutta onestà, l’idea di fame un altro non c’era proprio. Per me era come aver giocato la nazionale dei campionati del mondo: ero già super felice così. Avendo ottenuto quel risultato avevo deciso di fermarmi.

Durante la quarantena molte persone con messaggi e commenti sui social hanno detto che il Festival era stato por loro l’ultimo momento felice di unione, di aggregazione e di spensieratezza, e non vedevano l’ora di poter rivivere quelle belle sensazioni con il prossimo.

Dando per scontato che lo avrei rifatto io. Allora mi sono detto: “Se me ne vado adesso mi sembra di abbandonare qualcosa. Come dire: è andata bene e quasi quasi scappo”. Temevo di

deludere le persone, allora ho pensato di rifarlo per regalare alla gente una situazione di normalità e soprattutto di rinascita”.

A proposito della possibilità di avere con lui sul palco Maria De Filippi ha detto:

“A oggi tutto è possibile. Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escluderne nessuno perché magari ora non ce l’abbiamo in mente ma fra tre mesi ci viene l’idea giusta”.