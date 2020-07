Belen, messaggio straziante per Stefano “Non rendermi triste, non farmi piangere “

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tra Belen e Stefano pare giunta al capolinea.

I due, innamoratisi ai tempi in cui Stefano era fidanzato con Emma, si sono amati tantissimo e per il sentimento fortissimo che provavano l’uno per l’altro si sono sposati e hanno avuto un bambino, Santiago. Il tutto è stato realizzato in tempi brevissimi proprio perché l’amore li ha travolti.

Stefano e Belen si lasciano per la prima volta

Dopo qualche anno dal loro matrimonio, quando Santiago era ancora piccolissimo, Stefano e Belen hanno deciso di lasciarsi. La separazione è stata abbastanza burrascosa e i rapporti tra i due sono stati tesissimi. Dopo qualche tempo Belen pareva avesse trovato una nuova felicità accanto al pilota Iannone mentre a Stefano sono state attribuite a torto o a ragione diverse storie d’amore mai andate a buon fine perché pareva che per Stefano l’unica cosa che contasse veramente, l’unico sentimento vero e profondo e indistruttibile fosse solo il suo bambino.

Poi ad un certo punto Belen e Stefano sono tornati insieme e sembravano ancora più felici della prima volta.

Tante le foto della famiglia ritrovata , tanta gioia e tanto amore fino a qualche settimana fa quando è scoppiato di nuovo il matrimonio con tutte le conseguenze che ne sono derivate e i fiumi d’inchiostro usati.

La frase di Belen a Stefano

Che dopo la fine del matrimonio Belen stia soffrendo tantissimo questo è evidente come lo è altrettanto che Stefano non intende rilasciare alcuna dichiarazione sull’argomento.

La notizia che è girata negli ultimi tempi e che ha fatto impazzire il web è che Stefano abbia avuto una storia con Alessia Marcuzzi e che questa scoperta fatta casualmente da Belen mentre giocava con il figlio con l’ipad sul quale sono arrivati a pioggia messaggi di Alessia Marcuzzi, abbia mandato all’aria, ancora una volta il matrimonio.

Non si sa quale sia la verità anche perché quest’ultima versione è stata smentita categoricamente da Stefano, Alessia e dalla stessa Belen ma, certamente, Belen pare ancora innamorata persa del marito.

Oggi Belen ha postato una frase tratta da un brano di Lana Del Rey, Born to die.

La frase che Belen ha messo sulla sua pagina Instagram dice così: “Non rendermi triste, non farmi piangere, a volte l’amore non basta quando la strada diventa difficile”.

E’ evidente che il destinatario sia il marito.

Chissà cosa accadrà dopo questa chiarissima dichiarazione d’amore.