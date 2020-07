Gloria Guida non è stata confermata nei prossimi palinsesti, durissime le sue parole contro la Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Gloria Guida, bellissima donna anche ora che è diventata, già da un po’, nonna è la moglie del grandissimo Jhonny Dorelli, ormai fuori dalla tv da tanto tempo.

Gloria Guida che negli anni 80 spopolava in tv con un filone di film molto conosciuti e apprezzati, è tornata dopo tantissimi anni in tv e, durante la scorsa stagione, le era stata affidata la conduzione di un programma sulla Rai e, precisamente Rai tre “Le ragazze” molto delicato, garbato e seguitissimo. Il programma raccontava storie di donne di varia estrazione sociale e, in ogni puntata, c’erano storie di donne famose e non. Ognuna di loro aveva una storia importante da raccontare, a volta molto felice , a volte serena a volte difficile ma i racconti avevano sempre con molto garbo e dolcezza.

I racconti erano inframezzati da immagini e portati avanti con lo stesso filo conduttore, la donna al centro.

Gloria Guida alla conduzione de “Le ragazze”

Gloria Guida è stata un’ottima conduttrice di questa trasmissione, elegante e molto partecipe, accompagnava i racconti con commenti che andavano in parallelo con la storia. Gloria Guida dava l’impressione sempre di spalleggiare la donna in questione e, qualunque fosse stato il suo racconto, trapelava molto stima e affetto. Insomma, la padrona d casa ideale.

Anche la critica è sempre stata in suo favore e il successo del pubblico andava a chiudere un cerchio perfetto.

Gloria Guida non è stata confermata per la prossima stagione

Proprio in virtù di tutto questo successo e riscontro positivo, il pubblico si aspettava una riconferma e del programma e della stessa conduttrice ma questo non è avvenuto e Gloria Guida si è detta molto dispiaciuta e amareggiata.

La Guida ha voluto affidare ai social il suo malcontento e stupore e ha scritto così su Twitter: “Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di aver fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi”.

E poi ha aggiunto: “La direzione di Rai Tre ha deciso così e non accetto le ragioni economiche addotte, del tutto inconsistenti. Vedremo. Mi mancherà l’affetto dei miei affezionati. Non è dipeso da me”.

Un saluto che vuole anche essere uno sfogo.

Gloria Guida così si è congedata dai suoi numerosi telespettatori in attesa di qualche novità positiva.