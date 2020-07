Giancarlo Magalli affiancato da Samanta Togni, la ballerina pubblica delle foto e resta sconvolta dai commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Samanta Togni, sempre molto bella e in ottima forma, sta per iniziare una nuova avvenuta al fianco di Giancarlo Magalli a “I fatti vostri” la mattina su Rai 1.

La bellissima ballerina di “Ballando sotto le stelle”, infatti, ha deciso di lasciare, dopo tantissimi anni continuativi, il suo ruolo di insegnante di ballo nel programma condotto da Milly Carlucci e di lanciarsi in questa nuova avventura.

Giancarlo Magalli e “I fatti vostri”

Non dopo poche polemiche che hanno accompagnato l’uscita di scena del maestro Demo Morselli e di Roberta Morise, precedenti compagni di viaggio nella scorsa edizione de “I fatti vostri”, Samantha Togni affiancherà Giancarlo Magalli nella conduzione della trasmissione, appunto “I fatti vostri” che andrà in onda, come al solito, dal prossimo autunno la mattina su Rai 1.

Samantha Togni arriva ad affiancare Magalli dopo Adriana Volpe e Roberta Morise.

Roberta Morise, dopo la conduzione dell’anno scorso, non è stata riconfermata, anche se Giancarlo Magalli ci ha tenuto a precisare che sia per quanto riguarda lei che il maestro Demo Morselli, anche lui non riconfermato, lui non centra nulla.

Adriana Volpe e Marcello Cirillo in occasione del botta e risposta continuo che c’è stato nei giorni precedenti, avevano insinuato che fosse stata una decisone di Magalli ma pare non si stato così perché lo stesso ha smentito categoricamente dicendo che con il maestro Demo Morselli si sente al telefono e c’è grande stima e amicizia.

Samantha Togni e le foto incriminate

Samantha Togni ha fatto delle foto che sono molto belle ma, dopo averle pubblicate sui social, ha ricevuto diversi commenti non proprio di buon gusto.

E lei, molto seccata, ha risposto così: “Volevo scusarmi per il post che ho messo prima su Instagram, e niente maschi vi ho sopravvalutati.”

E poi, ancora: “Partiamo dal fatto che non pensavo di avere tanti maschi depravati tra i miei follower, e di questo me ne rattristo.” “Ringrazio e saluto tutte le persone per bene (la maggior parte, per fortuna) che popolano questo pittoresco mondo di Instagram.”

E poi ha concluso: “Gli uomini si distinguono dai maschi…perché hanno un nobile cervello che (spesso) usano.”

Le foto oggetto di bersaglio non sono affatto volgari e non lo è neppure la bellissima ballerina, ex insegnante di “Ballando sotto le stelle”.

Samantha Togni che nella trasmissione “Ballando sotto le stelle” si è sempre mostrata un’ottima professionista riuscirà nel suo nuovo ruolo anche questa volta.