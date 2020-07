Puglia, in pochi minuti il cielo cambia colore, improvvisa tromba d’aria in spiaggia, panico tra bagnanti e fuggi fuggi generale

0 SHARES Condividi Tweet

Attimi di terrore intorno alle 19 sulle spiagge di Marina di Lesina. All’improvviso il cielo ha cambiato colore e si è scatenata una violentissima tromba d’aria che a terrorizzato i bagnanti.

Si sono viste scene di panico e un fuggi fuggi generale. In pochi attimi i bagnanti hanno lasciato tutto in spiaggia per cercare un riparo.

A Lido Ponente i testimoni hanno raccontato che in pochi attimi è volato tutto. Ombrelloni e sedie a sdraio volate, strutture divelte.

Subito dopo il passaggio sulle spiagge della Marina di Lesina, la perturbazione si è spostata nella parte interna del Gargano.

