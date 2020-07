“Stefano De Martino è un folle”, cosa sa il vip che dice così sulla pagina di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono più una coppia.

I due, che avevano fatto sognare prima con il loro matrimonio e poi, dopo la separazione che aveva lasciato tutti i loro follower con l’amaro in bocca, con il loro ritorno, si sono definitivamente lasciati e questa volta, c’è da scommetterci, sarà per sempre.

Belen e Stefano avevano fatto sognare anche se Belen è arrivata nella vita di Stefano quando al suo fianco c’era ancora Emma e questo non era piaciuto a tanti.

Stefano e Emma Marrone e l’arrivo di Belen

Stefano, infatti, aveva iniziato la loro storia quando ancora era fidanzato con Emma Marrone, salvo poi lasciarla e ufficializzare la storia con Belen. Emma aveva sofferto tanto per quella rottura perché in quel rapporto lei credeva tanto .

Con il passare del tempo tra le due donne è anche tornato il sereno e, se appena lasciata Emma aveva dedicato a Belen una canzone “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, Belen ha fatto la stessa cosa dedicando la stessa canzone, non si sa a chi, sulla sua pagina social.

Emma e Belen con il tempo sono riuscite anche a stare insieme sullo stesso palco, a prendersi bonariamente in giro e, anche, ad abbracciarsi.

Stefano è un folle

Ora che Belen e Stefano si sono lasciati, a detta di tanti in seguito ad un tradimento di Stefano, è difficile fare il tifo per lui e, nonostante piaccia molto sia come ballerino che come persona, l’idea che abbia potuto mandare a monte il suo matrimonio e lasciare la casa coniugale dove c’è anche il loro piccolo bambino Santiago di cui entrambi sono profondamenti innamorati, fa tendere più dalla parte di Belen. Tra l’altro Belen sembra soffrire molto in questa situazione e, anche se si fa vedere in giro già con un altro uomo, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, sembra molto triste e sulle sua pagine social scrive sempre frasi abbastanza sibilline che fanno pesare che ami ancora Stefano e che da lui si senta profondamente ferita, proprio come una donna innamorata e tradita.

Sulla pagina Instagram di Belen è intervenuta, commentando, l’attrice Ilenia Lazzarin che ha scritto così: “De Martino è un folle“.

Poiché non ha aggiunto altro è difficile capire se ha commentato in questo modo perché secondo lei Stefano è un folle ad aver perso una donna come Belen o se è un folle ad averla tradita.