Enzo Iacchetti a proposito di Ezio Greggio rivela “non siamo mai stati amici”

Quando si pensa al tg satirico più famoso d’Italia non, Striscia la notizia non si può fare a meno di pensare alla coppia più rappresentativa, a quella che più delle altre si identifica con il programma stesso: quella formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Quando li se vede separati fa un certo effetto perché si è abituati a vederli insieme che si prendono in giro, che si scambiano battute, che sorridono di loro stessi. Insomma, a vederli da fuori sembrano più che colleghi amici per la pelle ma le cose non stanno affatto così.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e le loro carriere

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno una carriera di tutto rispetto che prescinde da Striscia la notizia. Se Ezio Greggio ha fatto tanti film ed è molto impegnato nel sociale, Enzo Iacchetti anche lui ha interpretato numerosi film e ha scritti anche alcuni libri.

Di Ezio Greggio si sa che ha una fidanzata molto più giovane di lui con la quale sta benissimo e della quale, molto recentemente, ha conosciuto i genitori volendo dare, dunque, al rapporto un’importanza e uno spessore maggiore, di Enzo Iacchetti si sa che è stato fidanzato a lungo negli anni passati con la velina di Striscia la notizia, Maddalena Corvaglia e pare questo l’unico fidanzamento con una donna famosa.

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio non sono amici

A proposito del rapporto che c’è tra Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a vederli da fuori come spettatori sembrano molto complici e, soprattutto, molto amici ma è stato Enzo Iacchetti a dire che le cose non stanno affatto così e ha raccontato la vera nauta del loro rapporto.

Enzo Iacchetti che oggi ha 67 anni ha raccontato: “Non ho amici nel mio ambienti di lavoro … Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista e uno il commercialista.”

E poi, a proposito di lui e Ezio Greggio dice: “Io e lui amici? Direi più compagni di banco. Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza. Quando siamo in onda, usciamo a cena insieme qualche volta, qualche messaggio.”

Ma poi racconta anche che per i loro compleanni hanno un modo molto particolare di farsi reciprocamente gli auguri : “Lui mi chiama un mese prima e mi dice ‘Auguri socio” e io faccio la stessa cosa. Il suo compleanno è il 6 giugno e io lo chiamo ad aprile per fargli gli auguri. Poi per il resto siamo lontani.”

E poi, ancora: “Comunque gli voglio bene, anche perché mi ha insegnato tantissime cose. Sono contento così.”

E poi spiega ancora: “Io e lui abbiamo fatto il patto di non litigare mai. Per questo ci vediamo poco, ma quando siamo insieme siamo scherzosi. Io a volte lo coccolo. In questi anni abbiamo condiviso molta vita privata. Per di più sono morte le nostre mamme, ci sono stati due divorzi, i dolori dei figli. A parte Giobbe Covatta, che è padrino di mio figlio, i miei grandi amici non fanno questo mestiere. Ma Striscia è come una grande famiglia“.