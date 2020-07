Paolo Bonolis, Laura Freddi: “E’ stato un grande amore … manterremo la promessa che ci siamo fatti” e racconta la decisione importante che ha preso

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi nel suo passato vanta una bellissima storia d’amore con Paolo Bonolis. Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Paolo Bonolis si è sposato con Sonia Bruganelli dalla quale ha avuto tre figli e il loro matrimonio va a gonfie vele. Laura Freddi dopo un matrimonio naufragato ha ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno dal quale ha avuto una bambina, Ginevra. La sua grande voglia di maternità l’ha raccontata, tra le lacrime, anche durante la sua partecipazione nella “Casa del grande fratello Vip” dove è piaciuta tanto per i modi sempre pacati e dolci.

Laura Freddi e Sonia Bruganelli

I giornali hanno sempre parlato di una sorta di rivalità tra le due donne e di quanto la Bruganelli fosse stufa che Laura Freddi parlasse in ogni intervista, ancora di suo marito Paolo Bonolis.

Poiché recentemente le voci su questo malcontento di Sonia Bruganelli erano diventate insistenti, le due donne hanno deciso di incontrarsi e di fare un video da postare sui social dove hanno dimostrato a tutti che non c’è alcun risentimento tra di loro ma ormai ognuna ha la sua vita che la appaga molto.

Le dichiarazioni di Laura Freddi

Laura Freddi è stata molto contenta di aver incontrato Sonia Bruganelli perché quella è stata l’occasione per conoscersi meglio. Laura racconta così di quell’incontro, della decisione di sposarsi a breve e di invitare al matrimonio Paolo Bonolis con la sua famiglia al completo.

La Freddi ha detto: “Sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato e che ora è un grande amico. Inviterò entrambi al mio matrimonio, sarà una bellissima festa”, E poi ha aggiunto: “A settembre ci siamo ripromessi che ci vedremo tutti quanti insieme, con i nostri figli, per una bella rimpatriata. E poi Sonia è rimasta molto colpita da alcune mie idee lavorative. Le piacerebbe produrre qualcosa per la tv, legato al mondo dei bambini come le ho spiegato io. Tra me e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria”.

Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati a lungo fidanzati ed erano anche molto innamorati. Ma poi, quando Laura Freddi ha esternato la sua voglia di metter su famiglia Bonolis non se l’è sentita in quel momento anche perchè era reduce da un matrimonio fallito dal quale erano nati due figli Stefano e Martina.

Poi Bonolis ha conosciuto la Bruganelli e nel 2002 si è sposato.