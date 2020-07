Emergenza Covid-19, in Puglia in tre giorni 30 nuovi positivi, a destare preoccupazione il caso San Nicandro, 6 positivi e 60 in quarantena

0 SHARES Condividi Tweet

Numeri che iniziano a preoccupare quelli delle persone positive. Nel giro di tre giorni sono stati 30 i nuovi positivi in Puglia.

In particolare, a preoccupare è la situazione di San Nicandro Garganico dove in pochi giorni sono stati riscontrati sei nuovi positivi, quasi tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare e sono state poste in isolamento 60 cittadini.

Il capo della task force pugliese, Lopalco, ha voluto sottolineare che il virus ha ripreso a circolare in Puglia ed è importantissimo l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi.

Altro fattore determinante nella diffusione del virus è il distanziamento sociale che in queste ultime settimane è stato molto allentato da parte dei cittadini.

I sei casi di San Nicandro sono tutti di persone positive ma che sono risultate asintomatiche.