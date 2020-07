Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo e lui risponde “Al dottor Magalli dalla querela facile”

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo continua a suon di querele.

Se all’inizio la lite, molto accesa, era tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, quest’ultima ha ben pensato di farsi un attimo da parte e di godersi le vacanze

Invece, chi sta continuando a litigare, non più solo verbalmente ma a suon di querele sono Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo.

La lite tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo finisce in querela

A Giancarlo Magalli non era andato proprio giù che Marcello Cirillo lo avesse etichettato come “cattivo” in generale e addirittura con la mamma.

Infatti Magalli, dopo tali affermazioni di Cirillo aveva risposto così: “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”.

Marcello Cirillo aveva accusato Magalli anche di aver fatto fuori, per la prossima stagione, de “I fatti vostri” il maestro Demo Morselli e Magalli aveva risposto: “Per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati”.

E poi, quando è stata tirata in ballo la mamma, Magalli ha scritto su Cirillo sui social: “A parte che sono cattivo, ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?”.

Ha anche aggiunto: “E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene”.

A proposito di Demo Morselli, Magalli aveva detto: “Il maestro Morselli è vivo e vegeto (io ci ho parlato anche ieri) ed avrebbe, essendo persona perbene e sincera, confermato che io con la sua sostituzione non c’entro nulla e che, anzi, mi sono molto battuto per evitarla, assieme a quella di Roberta Morise (e anche lei lo ha confermato)”.

Marcello Cirillo ha risposto dopo che ha saputo di essere stato querelato

Appena Marcello Cirillo ha saputo di essere stato querelato da Magalli, ha risposto: “Al dottor Magalli dalla querela facile! Sull’articolo uscito sul settimanale ‘La nostra tv’ ho dichiarato: ‘È molto difficile lavorare con lui, ma non ho mai detto che sia colpa sua se non faccio più parte del programma…’) i titoli, come il dottore saprà, non li fanno né gli intervistati né i giornalisti ma i direttori o chi per loro!”.

Anche Stefania Orlando è voluta intervenire sull’argomento e ha commentato così: “Purtroppo i titoli sono sempre fuorvianti e fatti per calamitare l’attenzione, sono certa che attraverso la verità si risolverà tutto… carta canta!”.