Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole un vip ma questo per entrare nella casa chiede una cifra pazzesca

In autunno ripartirà il “Grande fratello vip” condotto, anche quest’anno, da Alfonso Signorini.

L’anno scorso Signorini è piaciuto molto in questo ruolo di conduttore anche se qualcuno ha detto che era troppo “moralizzatore”.

Ogni anno nella “Casa del grande fratello vip” ne succedono tante , chissà cosa accadrà quest’anno.

Il cast, per il momento, non è ancora stato fatto ma Alfonso Signorini è al lavoro e questi, per lui sono proprio i mesi più caldi.

La “Casa del grande fratello vip” degli anni precedenti

La “Casa del grande fratello vip” piace sempre molto perché i telespettatori, da casa, hanno la possibilità di conoscere meglio i loro beniamini con tutte le loro fragilità che vengono messe molto a nudo.

Ci sono state liti clamorose come quella tra Antonella Elia e Valeria Marini, ci sono state anche storie d’amore importanti che sono nate e che continuano a tenere banco sui giornali di gossip come quella tra Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser. Proprio recentemente questa coppia, ormai molto solida, è tornata alla ribalta perché Barbara Alberti ha parlato di loro invitandoli ad avere una loro personalità a prescindere dalle persone famose delle loro famiglie grazie alle quali vivono.

Barbara Alberti, per Cecilia si riferiva alla sorella ben più famosa Belen, per Ignatio Moser al padre famosissimo Francesco. Subito c’è stata la risposta di Ignatio Moser che ha invitato la signora Alberti a essere sui giornali per altro e non per parlare di loro.

Alfonso Signorini sta facendo i cast

Questi mesi sono caldissimi per Alfonso Signorini perché si sta dedicando alla formazione della squadra che andrà ad abitare all’interno della casa.

Se alcuni personaggi che magari hanno bisogno in questo momento di un po’ di notorietà si propongono da soli ce ne sono altri che discutono molto sul compenso prima di accettare.

Indiscrezioni raccontano che Alfonso Signorini vorrebbe nella casa la contessa Patrizia de Blanck ma che la stessa si sarebbe detta disponibile ad accettare solo dietro un lauto compenso di 100.000 euro. La cifra richiesta è davvero molto alta e allora pare stiano in corso trattative con i vertici Mediaset. Altra indiscrezione dice che Signorini vorrebbe in casa con la contessa De Blanck anche la figlia Giada e chissà a questo punto a quanto salirebbe la richiesta.

Signorini farà di tutto per averla anche perchè pare siano molto amici ed è una presenza alla quale non vuole rinunciare. Bisognerà attendere la risposta di Mediaset