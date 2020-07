Alessia Marcuzzi riceve un messaggio “Ti amo fino alla luna” e lei “Mi sciolgo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi appare sorridente serena e spensierata ma, c’è da scommetterci, che non è esattamente questo il suo stato d’animo a fronte di ciò che le è accaduto.

Alessia e Stefano e la presunta storia clandestina

All’improvviso, come una tegola che ti cade in testa inaspettatamente, tutti i giornali hanno iniziato a parlare di una relazione clandestina tra lei e Stefano De Martino, di una moglie tradita, Belen che scopre tutto mentre sta giocando con il figlio, Santiago con l’Ipad di Stefano e iniziano ad arrivare a pioggia messaggi che non possono essere fraintesi, da Alessia indirizzati a Stefano.

Alessia , che già si vociferava stesse vivendo un momento molto delicato con il marito Paolo Calabresi, si è fatta forza e ha subito smentito postando una foto che ritraeva un libro di Woody Allen dal titolo inequivocabile “A proposito di niente”.

C’è chi le ha creduto e chi no anche perché, ad ogni smentita dei diretti interessati, ci ha pensato a farla Alessia, Stefano con un video e Belen con un messaggio a cui nessuno, però, ha dato credito, arrivava puntuale un commento sarcastico da diverse parti, tra gli altri da Dagospia che ha continuato a sostenere che il tradimento c’è stato.

Ora le acque si sono un po’ calmate e i protagonisti di questa vicenda, che comunque è stata dolorosa e probabilmente lo è ancora per chi la vive sulla propria pelle, sono in vacanza .

Il caso ha voluto tutti nello stesso posto: Belen, Stefano e Alessia con il marito.

Anche Alfonso Signorini ha voluto scherzare, sdrammattizzando su questa vicenda e, dopo essere andato a cena con Alessia ha postato una foto che li ritrae aggiungendo la didascalia “Stefano è alla cassa a pagare”.

Alessia e la sua bambina Mia

Quando è scoppiato il pettegolezzo che ha tenuto banco per giorni interi e, ancora qualche strascico lo ha, Stefano De martino nel messaggio che ha detto in un video ha specificato che avrebbero voluto essere tutti lasciati in pace soprattutto perché nelle loro famiglie ci sono bambini piccoli che andrebbero tutelati.

Infatti, sia Belen e Stefano che Alessia Marcuzzi hanno bambini piccoli, rispettivamente Santiago e Mia.

Alessia Marcuzzi ha postato un messaggio che le ha scritto la sua bambina, Mia avuta da Francesco Facchinetti.

Il messaggio dice così: “I love you to the moon and back” “Ti amo fino alla Luna“, e Alessia ha risposto “Me too” “Anch’io” e poi ha aggiunto l’ hashtag “Mi sciolgo”.

Momenti di pura dolcezza che riescono, in un attimo, a cancellare tutto l’amaro che, a volte, la vita ti riserva.